計劃「合併」微型學校 教部將巡迴爭取家長同意

（本报古晋3日讯）砂教育、科学与科技研究部部长拿督斯里麦哥玛因表示，该部计划以“合并”微型学校的方式，以更有效地为微型学校求学的学生提供有素质的教学。他强调，无论如何都会率先咨询学生家长的意见，而非强制性的落实合并计划。

他是陪同教育部部长拿督斯里马兹尔出席2017年第二届国际特殊教育大会闭幕仪式后，在新闻发布会上获询及有关州内微型学校事宜时，发表言论。

他披露，全砂少于150名学生微型学校有651间、少于300名学生的微型学校则有1千零4间。 对此他指出，学校理想学生人数为300至400名学生。

因此，砂教育、科学与科技研究部和教育部在展开的2天讨论会上取得的结论是，建议该部以合并 的方式，同时关闭学生人数最少的微型学校。

尽管如此，他指出，在合并微型学校事宜上，最大的障碍将会是学生家长。“家长或许会不赞同我们的意见。”

故此，在没有强制性实行合并的情况下，该部门在这个月开始将展开2个月的巡回活动，在咨询家长们的意见外，也希望能说服家长点头同意。

麦哥玛因说，家长必须以大局来看待有关事情，如果继续让孩子在微型学校上学，孩子不会有好的表现。

学生除了在没有足够教材的学校求学外，在没有竞争的环境下也不会有进步的空间。

他举例说，这也是为什么有些学生很开心地跟家长说在班上考获第二名，惟这第二名的由来其实是班上也只有2名学生。

部长继指出，微型学校的另外一个不足就是，教育部没有派遣所有学科的专科教师区执教。“也就是说，教国文的老师，在同时也必须教数学、科学等其他科目。”

对此，他表示，没有以正确的方式执教，特别是科学和数学，这将影响甚至直接抹杀学生对这些学科的兴趣。

有鉴于此，该部放眼能在2个月的巡回活动上取得家长们的同意，让该部能合并微型学校。