首页 新闻 南砂新闻 計劃「合併」微型學校 教部將巡迴爭取家長同意

計劃「合併」微型學校 教部將巡迴爭取家長同意

发布于 August 4, 2017

（本报古晋3日讯）砂教育、科学与科技研究部部长拿督斯里麦哥玛因表示，该部计划以“合并”微型学校的方式，以更有效地为微型学校求学的学生提供有素质的教学。他强调，无论如何都会率先咨询学生家长的意见，而非强制性的落实合并计划。
他是陪同教育部部长拿督斯里马兹尔出席2017年第二届国际特殊教育大会闭幕仪式后，在新闻发布会上获询及有关州内微型学校事宜时，发表言论。
他披露，全砂少于150名学生微型学校有651间、少于300名学生的微型学校则有1千零4间。 对此他指出，学校理想学生人数为300至400名学生。
因此，砂教育、科学与科技研究部和教育部在展开的2天讨论会上取得的结论是，建议该部以合并 的方式，同时关闭学生人数最少的微型学校。
尽管如此，他指出，在合并微型学校事宜上，最大的障碍将会是学生家长。“家长或许会不赞同我们的意见。”
故此，在没有强制性实行合并的情况下，该部门在这个月开始将展开2个月的巡回活动，在咨询家长们的意见外，也希望能说服家长点头同意。
麦哥玛因说，家长必须以大局来看待有关事情，如果继续让孩子在微型学校上学，孩子不会有好的表现。
学生除了在没有足够教材的学校求学外，在没有竞争的环境下也不会有进步的空间。
他举例说，这也是为什么有些学生很开心地跟家长说在班上考获第二名，惟这第二名的由来其实是班上也只有2名学生。
部长继指出，微型学校的另外一个不足就是，教育部没有派遣所有学科的专科教师区执教。“也就是说，教国文的老师，在同时也必须教数学、科学等其他科目。”
对此，他表示，没有以正确的方式执教，特别是科学和数学，这将影响甚至直接抹杀学生对这些学科的兴趣。
有鉴于此，该部放眼能在2个月的巡回活动上取得家长们的同意，让该部能合并微型学校。

  • WhatsApp Image 2017-08-05 at 4.13.04 PM

    沈桂賢：房屋部數百萬處理不當 下令徹查或交反貪會

    针对总稽查司报告揭露砂州房屋部有数百万令吉处理不当问题，砂地方政府与房屋部长拿督沈桂贤表示已指示展开内部调查。他表示，内部调查完成后若有必要，会将事件交给警方或反贪污委员会展开进一…
    August 5, 2017
    0 second read
  • 170805FB01-a

    汶水村再遭祝融

    汶莱水村昨晚9时间许再度传出严重火灾事故，多家木屋在大火中被烧毁，多个家庭也因此失去家园。消防与拯救局目前仍对火灾的破坏进行评估。 …
    August 5, 2017
    0 second read
  • ent01

    提倡綠色生活 Baby籲保護野生動物

    Angelababy（杨颖）以野生救援蔬食项目大使拍摄广告，提倡绿色健康生活，并分享5种少吃肉的方法。Baby表示这次是第2次与团体合作，不时在社交平台上呼吁关注野生动物保护，拒绝…
    August 5, 2017
    2 second read
载入更多相关文章

  • 馬來西亞成立至今僅54年 吳標生促尊重歷史

    （古晋4日讯）砂拉越福州社团联合总会会长兼斯木省华总会长拿督吴标生博士吁请联邦政府、西马政客及媒体正视马来西亚的真正历史，并要尊重历史，向历史负责，不要篡改或歪曲国家历史事实。 他…
    August 5, 2017
    0 second read

  • 交付288萬給不存在工程 溫夏妮質問政府討回巨款

    （古晋4日讯）公正党全国中央妇女组副主席温夏妮律师对2016年国家总稽查师报告揭露感到十分震惊，即砂州政府当局竟然会缴付288万令吉巨款给完全不存在的工程。 也是砂公正党妇女组法律…
    August 5, 2017
    0 second read

  • 狗隻注射狂犬症疫苗 今新漁村籃球場進行

    （本报古晋4日讯）今日共有1千196只狗只注射狂犬症疫苗。 截至目前为止，已经有2万6千228只动物已经接受疫苗注射，其中狗只占1万8千589只、7千586只猫以及45只其他动物。…
    August 5, 2017
    2 second read
Load More In 南砂新闻
评论功能已关闭