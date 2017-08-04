教部致力提供良好教學 全馬逾7萬特殊學生

教育部部长马兹尔表示，该部致力于为特殊学生提供良好的教学，因此国内各州教育局都持有必须接受特别教育的数据，并由特定的官员管理。右为麦哥玛因。

（本报古晋3日讯）教育部长拿督斯里玛兹尔表示，全马共有7万8千310名特殊学生，分别在特殊学校就学的有2千320人、特殊教育计划（PPKI）6万零873人及融合教育计划（Program Pendidikan Inklusif）1万5千117人；职业技术教育与培训计划在全马共有4间，至于砂拉越在特殊教育技术学院的学生人数则约有1千人。

他表示，我国设有的师训学院，有一所师训学院主要是提供专业知识（ilmu khas）培训课程。尽管如此，在普通师训学院也同样有提供特殊学科。

他指出，这些特殊学科主要分为视力、听觉、学习障碍和生理障碍。

他说，教育部致力于为特殊学生提供良好的教学，因此国内各州教育局都持有必须接受特别教育的数据，并由特定的官员管理。

马兹尔是为2017年第二届国际特殊教育大会主持闭幕仪式后，在新闻发布会上如是发表。

较早前，他提及特殊教育大会主要是让来自各国代表讨论和分享在特殊教育上的经验及看法。

他表示，鉴于每个国家在这领域都有自己的计划和议程，因此希望在交流后能找到为特殊学生提供有最佳、最有效的教育方式。

另外，询及斯里阿曼有所学校重建计划被搁置，砂教育局局长拉卡雅坦言，以工业化建筑系统（IBS）重建的相关校舍的确有停工一段时间。

不过，如今也已在施工阶段，承包商也根据当局的要求安排更多的建筑工人。 “根据他们的计算，预计在今年杪便可以完成。”