4聯邦工程進度有望趕上 雙程道大橋料年內竣工

（本报古晋4日讯）联邦工程部长拿督斯里法迪拉尤索透露，4项由联邦工程部在砂区推动的大型工程，虽然有些落后，但承包商已努力追赶进度，部分工程，如最受古晋市民关注的马当e-mart衔接石角史打博双向双程道及大桥已达到93%的完成度，有望在今年内竣工。

“从马当e-mart连接到石角史打博的双向双程道公路，包括桥梁的建设，虽然进度有点落后，不过承包商赶上了一点进度，政府根据砂公共工程局的报告，延长了他们的交货日期。政府给予延后交货许可的原因包括公用事业的改变、马运会期间禁止重型工具在公路上穿行等，但现在承包商似乎已赶上了预定的工程进度。现在工程进度达93%，希望能在今年竣工。”

也是柏特拉再也区国会议员的法迪拉尤索今日主持由马当甘榜吉达穆斯林福利基金会举办的援金移交仪式，在会后受访时表示，泛婆大道的其中一项工程，即晋连路10哩到15哩的扩建工程，目前进展已达51%，比预期进度落后3%，这是因为有关工程复杂性较高，涉及许多公用事业及拥挤交通，但该部门会持续紧密监督。

“三马拉汉桥的完成度目前达到69%的，落后2%，但我希望能根据与承包商的协议依时竣工。”

另外，他指出，在浮刹的双溪林巴斯桥现阶段已经完成93%，承包商正积极在施工。

“虽然过去一段时间，承包商看起来好像面对困难，但看来他们能赶上进度，我希望桥能在今年完工。”

法迪拉尤索也说，在第十一大马计划第二滚动计划下的新工程，包括民都鲁美丹再也路至敦胡先翁路的高架桥已进入项目顾问委任程序、伊干河大桥还在管理与工程估价阶段。

“红武岸桥完成招标，现在已批准委任项目顾问的程序，项目顾问正在进行设计；而由联邦和砂州政府合资建造的鲁巴河大桥已经完成设计。”

法迪拉籲民體諒

施工將致暫時性不便

（本报古晋4日讯）联邦工程部长拿督斯里法迪拉尤索直言，每一项建设施工期间难免会对人们造成不便，但都是暂时性的，希望人们能够谅解，并给予配合。

“根据标准作业程序，展开道路建造工程，都需要应用交通管理计划（TMP），以減低对道路使用者造成的不便及确保道路的使用安全。”

他希望道路使用者明白，每当有建设的时候，都会有一定程度的不便，所以他们需要遵守所有方向标和告示，因为在施工过程，当局需要改变车道，确保交通顺畅，避免拥挤。

也是柏特拉再也区国会议员的法迪拉尤索今日主持由马当甘榜吉达穆斯林福利基金会举办的援金移交仪式，在会后受访时对市民作出呼吁。

“在这方面，工程部会与警方和地方议会紧密合作，确保及早向道路使用者作出提醒，确保道路的使用安全。就好像我们现在在阿邦基巴里交通圈所做的，这过程中的确会造成道路使用者的不便，因为施工期间很多土壤挖掘工作，也会出现路面不平等问题，但这都是暂时性的。”