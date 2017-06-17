17年前獻董教總中心 葉新田：100英畝地未移交

（吉隆坡4日讯）董教总教育中心主席叶新田表示，丰隆集团旗下子公司Vintage Height私人有限公司（VHSB）17年前捐献位于雪邦太子城内的100英亩土地，作为发展新纪元学院的校地用途，却三番四次推搪，至今还未将土地交至该中心。

他说，当时的献地为新纪元学院及未来的“新纪元大学”开拓了一个远大的发展前景。

他指出，随着新院在2017年1月10日获得高教部来函批准正式升格为大学学院，该校迫切需要这片土地建新校舍。

叶新田今日在董教总教育中心会员代表大会后，在记者会上，要求Vintage Height尽快表态，该段土地是否还要捐献给董教总教育中心。

他指出，Vintage Heights三次开出不同的建校条件而不被新纪元认同，是导致该地段一直没有成功移交的主要原因。

他说，这些条件包括要求100亩的土地必须分5期进行建设，每期建设限时5年，若无法符合该条件，该公司将收回该段土地；该要求不被接受后，该公司再次提出建议，将工厂分为两期进行，每期10年期限，否则收回土地。“第3次是，他们要在100英亩的地段里，建宿舍租或者卖给学生。但我们不认同，因为100英亩的地段若捐献给我们，就应该由我们决定建筑结构。这就是为什么3次面对该集团没有移交土地的原因。”

他表示，在2014年至2016年2月期间，董教总教育中心与Vintage Height多次进行谈判，董教总教育中心在认为谈判顺利，因此在2016年2月成立建校委员会和筹募建校基金委员会。

然而，他补充，该教育中心在2016年8月再次收到Vintage Height的信函告知领导层决定暂停洽谈校地事宜。“今年3月，我们再致函该公司，希望他们能够尽快针对2016年4月份所谈妥的条件进行签约落实，并邀请该公司代表出席新院升格庆典。”

“今年4月4日，我们应邀到雪州行政议员欧阳捍华的办公司与Vintage Height的代表进行洽谈，对方在会上表示欲捐献100英亩土地给新纪元的决定并没有改变。”

但他表示，董教总教育中心在今年4月至5月期间，三次致函Vintage Height公司，希望对方就捐献土地一事尽快做出决定，但至今依然没有得到明确的回应。

叶新田说，要是新院在当年签约后的两、三年展开建校工厂，新纪元大学学院应该早已立足雪邦，但至今依然在原地踏步。叶新田不愿揣测该公司在当年捐地的原来目的，但合约谈判一波三折，该段土地的价值也今非昔比，不禁让人怀疑丰隆集团的诚意。

他认为，丰隆集团在献地问题上不应该无限期拖延下去，尤其是新纪元学院已经成功升格为大学学院，提升硬体设施更是刻不容缓。

“经过多次致函要求Vintage Height明确标摊，但该公司依然拖字诀，在无可奈何之下，我们只好将事件公诸社会。”

他认为，新院是个民办学校，应该要将此事向社会大众交代。

他表示，丰隆集团在2001年曾举办《刘德华与朋友慈善晚宴》为新院筹款，而该笔款项目前依然存在银行内，原本190万令吉的款项，因为利息目前已经达到370万令吉。

无论如何，他表示，若Vintage Height不愿捐出这片土地，他们会再另寻方法，目前只希望能够得到一个明确的答案，以确定下一步的行动。

出席代表大会的包括董教总教育中心（非营利）有限公司董事刘庆祺、执行董事吴治平、副义务秘书陈纹达、义务财政杨天徳、新纪元大学学院副校长文平强等。