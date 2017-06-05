黎明首執導《搶紅》 遭批“等到爛片”

黎明自导自演的电影作品《抢红》上月在中国上映，虽然顶着“黎明导演处女作”的光环，但表现并不理想：截至5月25日，票房突破7030万元新台币（约997万令吉）。同时，口碑也遭遇滑铁卢，有网友直言：“等了这么多年，终于等到媲美《富春山居图》的烂片了。”

剧情不衔接 网友炮轰

《抢红》在法国取景，极尽奢华之能事：主角们居住在巨大的庄园里，开豪车、喝好酒，展现了中年人想像中里的富豪生活，堪称为“中年版《小时代》”。

几位演员的表现更让人摸不着头绪。一向靠谱的硬汉张涵予成了专业坑兄弟的“猪队友”，因为一个乌龙间接导致了王耀庆的死；黎明全程保持同一个表情，中间还莫名其妙消失一阵子；王耀庆前半部分是滑稽的土豪，后半部却突然开始耍帅。有网民评论：“这堆大咖是集体被下蛊了才接这种片子的？”

为了《抢红》这部导演处女作，黎明耗费不少心血，不仅是导演、主演、编剧，同时还身兼道具、灯光、翻译，但仍未能打破“烂片魔咒”。电影上映前，黎明坦言“我拍电影就不怕失败”，并且表示已经在筹备下一部作品。虽然近10年来缺少佳作，但勇于承认不足、乐于自黑，反倒让他的人气不降反升，成了“中年网红”。