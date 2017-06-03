陳長鋒競選時不實宣誓 黃順舸：不排除報案

（本报古晋2日讯）砂第二财政部长拿督斯里黄顺舸指出，陈长锋一旦就“破产”言论到警局报案，他也不排除以后者在竞选时提交不实的宣誓内容（False Decoration of Oath）带往警局。

他说，陈长锋在去年4月22日砂州选举提名当天，在宣誓官年前显示成本身是马来西亚公民，符合资格参与竞选。不过，砂州议会在撤销陈长锋州议员身份的同时，也包括了陈长锋在宣誓第二段的不实内容。

“如果他前往警局报案，我也会就此事向警方报案，以让警方调查陈长锋在去年4月22日是否在宣誓官面前宣誓书，以不实内容作出宣誓。

也是国际贸易与电子商务部部长的他今日前往砂基本设施发展与交通部助理部长拿督耶里苏修私邸贺节后，在新闻发布会上如是发表。

他强调，以不实内容宣誓是一项非常严重的罪行，换句话说就是存有欺骗或误导的言论。

黃順舸：非我宣判

澳資料證實陳長鋒破產

（本报古晋2日讯）针对陈长锋“破产”风波，砂第二财政部长拿督斯里黄顺舸表示，并不是他宣判前者破产，而是根据澳洲政府旗下的澳洲金融安全管理局（AFSA）提供的资料中，显示陈长锋是一名破产人士。

“不是我宣判陈长锋破产，不是我，我们是在澳洲政府提供的资料中证明他破产。”

同时，他也指出，手上持有陈长锋破产文件，有关文件日期为2016年7月1日，是最新更新的文件。

他昨日上午向砂基本设施发展与交通部助理部长拿督耶里苏修贺节后，针对陈长锋代表律师将于本月3日前往警局报案，并会在下周二或周三入禀法庭起诉他（黄顺舸）诽谤名誉事件发表言论。 同时，也为现场媒体展示有关破产调查文件。

黄顺舸称，有关文件乃是根据国家破产报告之下的国民个人报穷指数（National Personal Insovency Index），里面提供破产人士的个人资料，同时也已在1966年破产法令下加以处理。

有鉴于此，他认为，陈长锋与其就此事起诉他，倒不如直接与澳洲金融安全管理局联系，让当局把他（陈长锋）明仔从名单中去除。