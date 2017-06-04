陳超耀撥款達魯伊山清真寺 慈善施贈意義深远

（本报美里3日讯）卑尔骚区州议员拿督陈超耀表示，主办慈善施赠贫老活动，是一项非常有意义的活动，希望能引起抛砖引玉的效果，激发更多人参与济贫。

他说，在社会各角落依然有不少贫苦的人，马来西亚伊斯兰福利协会（PERKIM）美里分会福利局常年举办斋戒月施赠贫老活动，向矜寡孤独、老弱病残人士发物资，已成为受惠的贫老们心目中别具意义的一项活动。

拿督陈超耀今早前往卑尔骚再也达鲁伊山清真寺，主持2017年斋戒月施赠贫老活动时，如此表示。

他鼓励受助人士参加社会公益活动，对于着力发挥和释放贫困生的各种潜能、培养其社会适应能力，传播“人人为我，我为人人”的慈善理念。

在施赠活动上，拿督陈超耀律也移交2016年的拨款予卑尔骚再也达鲁伊山清真寺。

197困難家庭受惠

伊斯蘭福協齋戒月施贈

（本报美里3日讯）马来西亚伊斯兰福利协会（PERKIM）美里分会福利局今早在卑尔骚再也达鲁伊山清真寺举行2017年斋戒月施赠贫老活动，共惠及197名困难家庭。

马来西亚伊斯兰福利协会（PERKIM）美里分会主席沙丽法（SHARIFAH FATIMAH）指出，受惠者分别来自Kpg.Haji Wahed、Kpg.Lereng Bukit、RPR Batu6/Pujut/Lutong、杜当/柏迈再也、瓜拉巴南/兰比尔/甘榜罗冰、卑尔骚再也1、2、3区、甘榜埔奕双溪阿冬、甘榜埔奕丹绒巴都/埔奕牛场村、甘榜布劳马来尤、Kpg.Wireless、卑尔骚北部、Urusetia Saudara Kita及东姑村。

她说，去年受惠人数是181人，今年则比去年增加16人，即分别来自13个区域197人。

该斋戒月布施活动是常年举行的活动，他们于2001年开始举办，至今有16年，其宗旨是协助贫苦人士度过来临的开斋节。在活动上颁发开斋节礼品予贫老。

卑尔骚区州议员拿督陈超耀律师受邀出席主持这项施赠活动，并移交礼品，把温馨的开斋祝福赠送给贫老。

出席的包括美里市长兼人联党埔奕支部主席俞小珊、天猛公哈志阿都拉曼阿邦法兹尔、拿督斯里阿邦哈志奥斯玛、卑尔骚再也达鲁伊山清真寺副主席塔哈曼苏（Talhah Manshor）等。



