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阿邦佐：胥視情況而定 人選絕對是合格國民

发布于 June 4, 2017
砂首长拿督阿玛阿邦佐哈里昨日出席土保党砂督区服务中心移交拨款予该区13所回教堂及祈祷室后，召开新闻发布会。
砂首长拿督阿玛阿邦佐哈里昨日出席土保党砂督区服务中心移交拨款予该区13所回教堂及祈祷室后，召开新闻发布会。

（本报古晋3日讯）砂首长拿督阿玛阿邦佐哈里仍不愿对埔奕区补选的国阵候选人人选透露口风，仅以调侃口吻表示人选必定是合格的马来西亚国民。

询及是否仍会采用国阵直属候选人形式时，他仅以“胥视情况而定”作答。

也是砂国阵主席兼砂督区州议员的阿邦佐哈里是今早出席土保党砂督区服务中心移交拨款予该区13所回教堂及祈祷室后，召开新闻发布会期间被追问埔奕补选准备事宜时，如是表示。

他表示，目前距离6月20日提名日仍有一段时间，因此还不急于公布人选。他说，对于出战人选事宜目前仍在考虑中，并表示有一定数目的人选可挑选，不过他不愿具体透露详情。

他也表示会在提名日临近时召开州国阵会议，届时便会择定人选及做出公布。

他说，必须认清的一点是，埔奕区是被反对党夺取的选区，因此本次补选对于国阵可谓是艰巨的任务，然而他仍相信要赢得该选区仍是有可能的。
“只要我们努力不懈，艰巨的任务也会变成容易些。”

他说，该区与丹绒拿督区补选情况不同，丹绒拿督区是国阵传统堡垒区，不能与埔奕区相提并论。


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