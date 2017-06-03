首页 新闻 南砂新闻 阿賢：人聯敲定西連戰將 里察烈是最理想候選人

阿賢：人聯敲定西連戰將 里察烈是最理想候選人

发布于 June 3, 2017
党主席沈桂贤率领各支部党员代表向该党署理主席拿督斯里里察烈贺节后合影留念。
党主席沈桂贤率领各支部党员代表向该党署理主席拿督斯里里察烈贺节后合影留念。

（本报古晋2日讯）人联党主席拿督沈桂贤宣布，该党已经敲定联邦人力资源部部长拿督斯里里察烈为来届全国大选西连国会议席的潜能候选人。

“我可以很肯定的告诉大家，西连区最理想的候选人是人联党的拿督斯里里察烈。”

配合砂拉越普天同庆达雅节，党主席沈桂贤昨日傍晚率领各支部党员代表前往西连甘榜比津（Kampung Pichin) 向该党署理主席里察烈何年后，接受媒体访问时发表谈话。

他说，全国大选越来越靠近，人联党支部的成员们除了向里察烈贺节，同时也是为全国大选备战。

他表示，人联党之前竞选的7个国会议席，目前该党也已经就绪并根据指示做好应对大选工作准备。这意味着人联党非常看重和认真看待全国大选。

他称，经常告诉党员们大选主要关键就是基层，并不是只在高位置上讲话，而是要走入基层与民打成一片，了解他们所需。对此，他认为里察烈做到了上述这一点，也正式宣布里察烈是西连选区潜能候选人的不二人选。

“因为选区上的选民非常满意他的服务和表现，我们也很开心见到理查列做好准备再一次代表国阵人联党披上战袍出战。 ”

至于其他国会议席，沈桂贤披露也有了潜能候选人的人选。 有些选区甚至有超过一个潜能候选人的人选，那是因为该党想要从基层取得他们对候选人的反映，看谁的胜算最高。

他强调，在这个全国大选里，人联党讲求的是胜算并不是“你有多富有”，而是你对人民的服务态度，人民对你的信任以及是否值得把手中一票投给你。

他表示，金钱政治不会是人联党在城市选区取胜的战略。 他提及，在上一次全国大选中竞选7个席位中虽然仅有一席获胜，不过却获得了国阵主席给予人联党很大的新任，委任唯一一名国会议员担任联邦正部长。 这显示了国阵主席对人联党的信任。

尽管人联党在上一届全国大选仅赢得一席，不过却在去年州选举大展拳脚，赢回了一些州议席，对于来届国选他称该党会继续努力。

“全国大选并不如想象中的容易，对我们来说是复杂的挑战。 我们希望人民对人联党一直以来所做的一切给予信心，给人联党一个机会为他们服务。”

 


  • 由于假期的关系，街道上的车辆并不多。

    回鄉人潮未返崗位 商家也放假市區顯冷清

    （本报诗巫2日讯）步入达雅丰收节的第二天，诗巫市区人潮依旧不多，街道上的车辆也未见拥挤，相信明日就会渐渐恢复往日的热闹情景。 除了达雅同胞纷纷请假回乡庆祝之外，许多华族及马来族商家…
    June 3, 2017
    0 second read
  • 三玛拉鲁港口前合摄。

    南甲人聯黨遊工業城 稱或組團赴美里助選

    （本报民都鲁2日讯）在一个漫长的达雅丰收节假期期间，砂人联党南甲支部于6月1日及2日（星期四及星期五）组团前往民都鲁旅游。 随着近年民都鲁在工业领域中蓬勃的发展，南甲支部也借此走访…
    June 3, 2017
    0 second read
  • 俞小珊和党员及人民合影。

    俞小珊：其他黨不可干涉 人聯將卯足力爭埔奕議席

    （本报美里2日讯）“属于自己的就要争取回来！”人联党争埔奕州议席。 “埔奕议席其他党是不可干涉，我们不明白为什么友党不能还给人联党。”人联党美里团队今早在龙门客栈进行第二天的“会见…
    June 3, 2017
    0 second read
载入更多相关文章

  • 阿賢調侃反對黨議員 月領高薪只出席州議會

    （本报古晋2日讯）人联党主席拿督沈桂贤调侃反对党，如果对于目前服务人民感不开心，欢迎加入他们开心党派，成为开心的一员。 “如果反对党不开心服务人民，欢迎来加入我们这些开心的一份子，…
    June 3, 2017
    1 second read

  • 白人拉惹繼承人 占姆士伯特倫與世長辭

    （古晋31日讯）白人拉惹继承人-占姆士伯特伦日前于苏格兰与世长辞！他是拉惹慕达安东尼与妻子凯特琳的唯一儿子。 当局今日发出文告指出，按照顺位，若拉惹王朝还存在，他便是白人拉惹第六任…
    June 3, 2017
    0 second read

  • 陳長鋒競選時不實宣誓 黃順舸：不排除報案

    （本报古晋2日讯）砂第二财政部长拿督斯里黄顺舸指出，陈长锋一旦就“破产”言论到警局报案，他也不排除以后者在竞选时提交不实的宣誓内容（False Decoration of Oath…
    June 3, 2017
    6 second read
Load More In 南砂新闻
评论功能已关闭