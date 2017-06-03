阿賢：人聯敲定西連戰將 里察烈是最理想候選人

阿賢：人聯敲定西連戰將 里察烈是最理想候選人

党主席沈桂贤率领各支部党员代表向该党署理主席拿督斯里里察烈贺节后合影留念。

（本报古晋2日讯）人联党主席拿督沈桂贤宣布，该党已经敲定联邦人力资源部部长拿督斯里里察烈为来届全国大选西连国会议席的潜能候选人。

“我可以很肯定的告诉大家，西连区最理想的候选人是人联党的拿督斯里里察烈。”

配合砂拉越普天同庆达雅节，党主席沈桂贤昨日傍晚率领各支部党员代表前往西连甘榜比津（Kampung Pichin) 向该党署理主席里察烈何年后，接受媒体访问时发表谈话。

他说，全国大选越来越靠近，人联党支部的成员们除了向里察烈贺节，同时也是为全国大选备战。

他表示，人联党之前竞选的7个国会议席，目前该党也已经就绪并根据指示做好应对大选工作准备。这意味着人联党非常看重和认真看待全国大选。

他称，经常告诉党员们大选主要关键就是基层，并不是只在高位置上讲话，而是要走入基层与民打成一片，了解他们所需。对此，他认为里察烈做到了上述这一点，也正式宣布里察烈是西连选区潜能候选人的不二人选。

“因为选区上的选民非常满意他的服务和表现，我们也很开心见到理查列做好准备再一次代表国阵人联党披上战袍出战。 ”

至于其他国会议席，沈桂贤披露也有了潜能候选人的人选。 有些选区甚至有超过一个潜能候选人的人选，那是因为该党想要从基层取得他们对候选人的反映，看谁的胜算最高。

他强调，在这个全国大选里，人联党讲求的是胜算并不是“你有多富有”，而是你对人民的服务态度，人民对你的信任以及是否值得把手中一票投给你。

他表示，金钱政治不会是人联党在城市选区取胜的战略。 他提及，在上一次全国大选中竞选7个席位中虽然仅有一席获胜，不过却获得了国阵主席给予人联党很大的新任，委任唯一一名国会议员担任联邦正部长。 这显示了国阵主席对人联党的信任。

尽管人联党在上一届全国大选仅赢得一席，不过却在去年州选举大展拳脚，赢回了一些州议席，对于来届国选他称该党会继续努力。

“全国大选并不如想象中的容易，对我们来说是复杂的挑战。 我们希望人民对人联党一直以来所做的一切给予信心，给人联党一个机会为他们服务。”