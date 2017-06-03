阿賢調侃反對黨議員 月領高薪只出席州議會

（本报古晋2日讯）人联党主席拿督沈桂贤调侃反对党，如果对于目前服务人民感不开心，欢迎加入他们开心党派，成为开心的一员。

“如果反对党不开心服务人民，欢迎来加入我们这些开心的一份子，任何要加入我们的人，不只是联民党，我们都非常欢迎。”

他是于昨日傍晚向里察烈贺节后，被媒体询及是否对来届国选胜算有信心事宜时称国阵议员和部门都尽心尽力为民服务后，在调侃反对党。

他说，“人联党不像一些反对党议员，领高薪却还投诉我月薪5万3千令吉官方薪水。虽然是一笔很大的薪水，但是人联党上下都尽心尽力为民服务甚至比反对党还要努力”。

他直指反对党一些议员每个月领纳税人的2万5千令吉，但却没有真正为人民服务到什么，最多也只是每年出席20天的州立法议会。 他以西连为例，在里察烈和麦可玛因为首的选区，众人可看到当地获得蓬勃发展。 这些都是因为国阵议员为人民争取的，不像一些反对党议员，因为泛婆大道建设工程为某些地区带来基本建设的发展，却立刻邀功称是他们的功劳。

他说，古晋国会议员兼哥打圣淘沙区州议员月薪超过5万令吉，身为部长的他本身每个月努力工作也只领月薪5万3千令吉。

他表示，里察烈每次需到国外，管理全国的部门，薪水却大不如张健仁。 一个月薪超过5万令吉的国州议员，也只是看而已，什么都不用再（Tengok saja）。

他揶揄反对党，既然泛婆大道建设工程涉及的基本建设都能邀功，倒不如也把古晋机场、中央医院等在他选区，但却是国阵带来的发展，都是他的功劳。

无论如何，他们（反对党）才是那些白领纳税人钱的人，有些领2万5千令吉，有些5万令吉。 但是却指着部长月薪5万3千令吉。 “如果我不担任部长，我可以赚取比这个还要更高的月薪。”

“至于反对党议员们是否能够每个月赚取那么高的薪水，我就不确定了。”

反对党一直说国阵议员、部长领高薪，虽然如此我们还是开心为国家、为人民服务。