避免人聯陷青黃不接 阿賢籲黨員積極招新血

砂人联党主席拿督沈桂贤（中）率领党领袖和党员高喊三声“砂哈地”！

（本报古晋4日讯）砂人联党40岁以下的党员却仅占总党员人数的12%，为此，砂人联党主席拿督沈桂贤呼吁党员们积极招募更多年轻党员入党，避免日后党出现青黄不接的现象。

他解释說，砂州68%人口年龄在40岁以下，但人联党40岁以下的党员却只有12%，为此，该党招募新党员的努力是刻不容缓。

他说，该党走过58年风雨路，众党员同舟共济经历了党的辉煌和低潮起落，也尝尽酸甜苦辣。让人欣慰是，党员在58年来任劳任怨牺牲，也对党不离不弃，这是该党最大的感恩与感谢。

他指出，人联党党员人数目前是11万1千737人，其中女性党员占45%和土著党员33%，同时，该党亦不乏大群的印度党员。

他表示，人联党员来自不同种族和宗教信仰，这说明人联党自成立至今是不择不扣的多元种族政党。

也为砂州地方政府与房屋部长兼石角区州议员的他是于今日在该党庆祝58周年党庆上致词时，如是表示。

他指出，人联党的老党员身经百战，从政经验丰富，倘若集合党内的老中青力量肯定为该党带来新发展页章。

“人联党以后的生存就得靠年轻党员去拼搏和守候，因为每个人都会老去，因此，我希望有更多年轻人加入人联党。”

他披露，人联党是可以发挥自身潜力平台的政党，年轻人入党肯定获益不浅，再说，人联党不只是华基政党，党支部也分布在城市和郊外地区，结合大家的力量一起来改革。

他说，人民给予人联党机会，是期望人联党可以为人民服务更好，但很可惜，人联党只有7个席位。不过，他深信只要继续努力，还是可以再一次把失去的选区拿下。

“全国大选快来了，就像我常说的，目前只有一个我这个‘引擎’是不够的，如果有多一个‘引擎’在是实旦宾，那么到时我们可以帮助更多，为砂州人民争取更多。”

力證人聯時刻為人民鬥爭

阿賢盼各支部擁五年計劃

（本报古晋4日讯）砂人联党主席拿督沈桂贤希望，该党所有支部都能有各自的五年计划，要证明给人民知道人联不是为了选举才做工，也不是为了选举而存在，而是时刻为砂州人民权益斗争。

因此，他鼓励全体党员都必须无私作出贡献，不是为了个人，而是为了砂拉越人民，延续党前辈们过去斗争牺牲的精神，这才是人联党的使命。

他也说，本身会尽最大力量去培养更多年轻党员，让他们可以发挥，继续强大人联党力量。

也为砂州地方政府与房屋部长兼石角区州议员的他是于今日在该党庆祝58周年党庆上致词时，这么表示。

他希望每个党员在政治思想上取得训练，因为思想与政治理念一旦一致，人联党才会越发强大，激发更多潜力和实力。

“只有党强大，个人发挥才会随之强大，人联党才会有更大希望。”

与此同时，他认为人联党必须在新媒体上有更大发挥，尤其是现代年轻人已鲜少翻阅报纸，而是人手一台手机，由此可见，手机的影响力量是如此庞大。

鉴于此，他希望党员善用新媒体的影响力，将人联党理念和讯息贯彻至所有阶层，把年轻人加入人联党大家庭。

黨員應珍惜人民給予機會

真誠服務做出成績效果

（本报古晋4日讯）人联党不是一天就建立起来，特别是去年州选时人民给了人联党机会，所以人联党务必要珍惜这难得的机会，不只是要做出成绩，还要有效果。

砂人联党主席拿督沈桂贤是于今日在该党庆祝58周年党庆上致词时，如是表示。

他强调，党员除了努力服务和工作外，也要有诚意，因为人民眼睛是雪亮的，他们一眼就看穿谁才是真正有在工作和付出。

他欣慰看到党员之间不分贵贱，虽然有的党员来自清寒家庭、有的是高学历人士，但大家不分你我聚在一起，一心一意只为砂拉越人民争取自主权而奋斗，期盼明天的砂拉越可以更强大。

他表示，人联党惟有赢得更多议席，才能更有力量去争取砂州人民的权益。

他指出，已故拿督巴丁宜阿德南沙登的遗志仍延续当中，其中包括将自主权归还予砂州，更是人联党的使命。同时，该党也支持新首长拿督阿玛阿邦佐哈里，特别是阿邦佐哈里在延续已故阿德南沙登遗志方面不遗余力。

“首长早前宣布成立砂拉越发展银行、购买巴贡水坝等，这说明了砂拉越在经济方面更为独立。”