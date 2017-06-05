首页 新闻 国际新闻 車剷倫敦橋刀刺行人 英連環恐襲9死48傷

車剷倫敦橋刀刺行人 英連環恐襲9死48傷

发布于 June 5, 2017
区内仍有大批警员驻守。
区内仍有大批警员驻守。

（英国伦敦4日综合电）英国本周四举行大选，但于大选前不足一周，发生当地半个月以来第二宗恐袭。伦敦昨晚遭到袭击，3名疑似恐怖分子驾驶客货车冲上伦敦桥（London Bridge）行人路，并驶至邻近的旅游景点巴罗市场（Borough Market），随后下车刀刺途人。警方指袭击暂造成6人死亡及48人伤，3名疑犯已被击毙。有目击者称，凶徒犯案时曾高叫“这是为了真主”。

伦敦大都会警方发出的声明指，当地时间昨日晚上10时08分接报，指有汽车冲上伦敦桥行人路，撞倒多人后继续高速行驶，至巴罗市场才停车。警方旋即又接获报案，称伦敦桥南边热门新潮的波鲁市场（Borough Market）地区发生数起砍人案。

厢型车最后撞上南华克教堂（SouthwarkCathedral）栅栏，持刀歹徒冲入附近人山人海的酒吧。

武装警察在数分钟内赶到现场，从接获报案开始算起8分钟内击毙3名攻击者。

3名凶嫌当时看似身着自杀炸弹背心，后来证实是假的。

当局派出多辆救护车到场抢救大量伤者，并把他们分别送到5间医院治理。有目击者表示：“伦敦桥发生恐怖一幕，行人路上都是伤者，一辆货车冲上行人路，我感到厌恶。”；另有人指疑犯行凶时曾高叫“这是为了真主”。事后有民众在社交网表示愿意提供免费的士服务，接载受影响民众离开现场。

英国政府其后把事件定性为“恐怖袭击”，首相特里莎暂时未有公开回应事件，但已与其紧急应变小组召开会议商讨对策。伦敦市长简萨德发声明谴责恐袭，形容恐袭针对无辜的游客，只是懦夫而野蛮的行为。即将出战大选挑战特里莎的工党党魁郝尔彬就指，袭击残酷而令人震惊，强调自己会与所受害者及家属同在，并对救援人员致谢。

早前一度有消息指，施袭者共有5人，但警方强调已击毙所有施袭者。事发后，警方封锁案发现场戒备及调查。

伦敦大都会警方已在官方推特上呼吁民众，向警方提供是次袭击的相片及影片，另有任何资讯亦应与警方联络。


  • ent040606

    黎明首執導《搶紅》 遭批“等到爛片”

    黎明自导自演的电影作品《抢红》上月在中国上映，虽然顶着“黎明导演处女作”的光环，但表现并不理想：截至5月25日，票房突破7030万元新台币（约997万令吉）。同时，口碑也遭遇滑铁卢…
    June 5, 2017
    0 second read
  • ent010606

    佳仁坦承是精神病患！暴怒公開遭誘吸毒

    韩国女团Brown Eyed Girls成员佳仁近来饱受网路谣言困扰，上月23日她因去看医生被传怀孕，与演员朱智勋恋爱ING的她更因男友曾呼麻，被质疑也有染毒。她4日在IG霸气呛散…
    June 5, 2017
    6 second read
  • ent020606

    T.O.P杯麵當正餐

    跟佳仁老友的天团BIGBANG队长G-DRAGON，3日于日本开唱时代卷入吸毒风波的成员T.O.P道歉，而T.O.P 4日亦透过YG事务所官网上载手写信道歉。 据韩媒报道，T.O.…
    June 5, 2017
    14 second read
载入更多相关文章

  • 海外华侨华人有自己的峰会啦！

    一说到峰会，小伙伴们首先想到的可能是习大大、特朗普、普京大帝这些高大上的国家领导人吧！谁能想到，咱们5000万海外华侨华人也会有“专属峰会”？ …
    June 5, 2017
    0 second read

  • 中国-中东欧博览会 亮点逐个数

    6月8日至6月12日，第三届中国—中东欧国家投资贸易博览会(以下简称“中东欧博览会”)将在宁波举办。其中包括：第四届中东欧国家特色产品展、中东欧国家果蔬肉类展区、茧丝绸展区及中国—…
    June 5, 2017
    1 second read

  • 寧波舉行中東歐博覽會 打造全面合作重要平台

    随着“一带一路”国际合作高峰论坛的成果举办，作为国家“一带一路”发展战略的重要落地项目，中国-中东欧国家投资贸易博览会也日益临近，据悉，第三届中东欧博览会将于6月8日至12日在宁波…
    June 5, 2017
    4 second read
Load More In 国际新闻
评论功能已关闭