車剷倫敦橋刀刺行人 英連環恐襲9死48傷

区内仍有大批警员驻守。

（英国伦敦4日综合电）英国本周四举行大选，但于大选前不足一周，发生当地半个月以来第二宗恐袭。伦敦昨晚遭到袭击，3名疑似恐怖分子驾驶客货车冲上伦敦桥（London Bridge）行人路，并驶至邻近的旅游景点巴罗市场（Borough Market），随后下车刀刺途人。警方指袭击暂造成6人死亡及48人伤，3名疑犯已被击毙。有目击者称，凶徒犯案时曾高叫“这是为了真主”。

伦敦大都会警方发出的声明指，当地时间昨日晚上10时08分接报，指有汽车冲上伦敦桥行人路，撞倒多人后继续高速行驶，至巴罗市场才停车。警方旋即又接获报案，称伦敦桥南边热门新潮的波鲁市场（Borough Market）地区发生数起砍人案。

厢型车最后撞上南华克教堂（SouthwarkCathedral）栅栏，持刀歹徒冲入附近人山人海的酒吧。

武装警察在数分钟内赶到现场，从接获报案开始算起8分钟内击毙3名攻击者。

3名凶嫌当时看似身着自杀炸弹背心，后来证实是假的。

当局派出多辆救护车到场抢救大量伤者，并把他们分别送到5间医院治理。有目击者表示：“伦敦桥发生恐怖一幕，行人路上都是伤者，一辆货车冲上行人路，我感到厌恶。”；另有人指疑犯行凶时曾高叫“这是为了真主”。事后有民众在社交网表示愿意提供免费的士服务，接载受影响民众离开现场。

英国政府其后把事件定性为“恐怖袭击”，首相特里莎暂时未有公开回应事件，但已与其紧急应变小组召开会议商讨对策。伦敦市长简萨德发声明谴责恐袭，形容恐袭针对无辜的游客，只是懦夫而野蛮的行为。即将出战大选挑战特里莎的工党党魁郝尔彬就指，袭击残酷而令人震惊，强调自己会与所受害者及家属同在，并对救援人员致谢。

早前一度有消息指，施袭者共有5人，但警方强调已击毙所有施袭者。事发后，警方封锁案发现场戒备及调查。

伦敦大都会警方已在官方推特上呼吁民众，向警方提供是次袭击的相片及影片，另有任何资讯亦应与警方联络。