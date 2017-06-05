蕭招全：人聯是道地本土政黨 分久必合衰極必盛

全体出席党员大喊3声“砂哈地”。

（本报民都鲁4日讯）人联党民都鲁支部今日在党部举办创党58周年升旗典礼，获得党员们踊跃出席。仪式简单且隆重，包括奏党歌、升旗及共切58周年蛋糕。

民都鲁支部秘书萧招全强调，历史让大家见证了人联党是道道地地的本土政党，一直都为着砂州人争取权益。

“我党甚至可以说是S4S砂拉越人的砂拉越组织的鼻祖，而我认为只要我们痛定思痛，卧薪尝胆，勤奋为民服务相信历经半个世纪的我党经历过合久必分，盛极必衰後必定能分久必合，衰极必盛。”

他强调，通过举办党周年庆典活动，可以回顾历史让大家看到人联党从团结的辉煌强盛到分裂的衰弱。回顾历史，同志们可温故知新，吸取经验，避免重踏覆辙，重拾信心，重新定位，迎接挑战。

“58年前的今天，一个由各族精英所组织而成的政党正式产生，而该多元种族政党也是砂州第一个成立的政党，秉着争取砂州独立、民主制度、公平平等的社会及人民利益为依归，那就是人联党。”

萧招全说，在初期，人联党举办过无数次的街头聚会，甚至于带领众群走上街头示威，造成警民冲突都在所不惜，只为争取砂州独立及反对参组大马。

然而事与愿违，该党备受殖民地政府压制打击和摧残，许多党员被捕关进扣留营，党初期轰轰烈烈，历史意义深远。

“在1963年7月22日英国殖民政府下放砂拉越管理权，在9月16日砂拉越也正式参组马来西亚。”

他补充，砂拉越政治局势动荡，当时作为反对党的人联党遭到联盟政府的继续压制与打击，若记忆无误，当时约有二三千同志被扣留。

“在1970年7月7日，为了稳定砂拉越动荡不安的政局，及从速释放政治扣留犯回家团聚，人联党毅然与土着党，保守党组织砂拉越联合政府共同治理砂拉越至今，执政初期，我党以党领官，十分强盛。”

萧招全说，2006年该党爆发党争，一发不可收拾，结果一分为二，大大削弱了该党实力，加上反对党的极力抹黑，让人联党处于内忧外患，失去大多数议席而跌入谷底。

“2016年州选举，人联党和时任首席部长已故阿德南同仇敌忾同提争取砂拉越自主权竞选宣言，让党赢回7个州议席而走出谷底。”

他认为只要大家痛定思痛，卧薪尝胆，勤奋为民服务相信历经半个世纪的该党经历过合久必分，盛极必衰後必定能分久必合，衰极必盛。

萧招全也感谢同志们抽空出席这意义深重的仪式，说明了很多同志，尤其是老同志对党的拥护、爱护、不离不弃。

蘇莉群：相輔相成

政治直接影響事業

（本报民都鲁4日讯）砂首长政治秘书兼人联党民都鲁支部青年团秘书苏莉群说，年轻人要多关心国家政治，很多年轻人都忽略了，国家政治与事业是相辅相成。国家政治或经济不稳定，个人事业也将直接受到影响，因此政治是年轻人要一起坚守的使命。

她今日在人联党民都鲁支部举办创党58周年升旗典礼上指出，全砂同步进行升旗典礼是为了让党员见证老党员一路走来的心酸历史。党庆及升旗礼意义重大，相信年轻党员对党历史不太了解或模糊，因此趁着老党员齐聚一堂，年轻人应该与长辈好好交流。

“党主席拿督沈桂贤也会向老党员讨教，并带领年轻领导拜访老党员，互相分享政治局势演变与经验。”

苏莉群称，85年风雨路是年轻人所不能了解的。政治路不平坦，今时今日的改革包括经济及教育都不同以往，而年轻人有责任及义务延续元老们的使命。

“没有一条政治路是简单的，唯心中须谨记4个字——心里坚持。争取之路不曾平坦，都是需要付出代价、时间和精力，而这也是现在年轻人所需要做的。”

她说，在58年前的动荡年代，党员们在森林中自制枪械以保卫国土家园。然而，现今人们生活平稳，不知政治动荡所带来后果。

“年轻人在秉守工作之余，也要关注国家政治。譬如很多游子在外工作，或许都想返回砂拉越发展，却苦无机会，因此透过政治的力量，希望能争取更多砂州人民所期待的机会。”