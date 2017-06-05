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若直屬戰將出戰埔奕州席 俞小珊：尊重首長決定

发布于 June 5, 2017
砂人联党埔奕支部主席俞小珊、宣教范发春等人在河婆饮食中心进行走访活动时摄。
砂人联党埔奕支部主席俞小珊、宣教范发春等人在河婆饮食中心进行走访活动时摄。

（本报美里4日讯）“不论埔奕区补选是否是场硬战，人联党都会全力以赴，因为埔奕选区是人联党的传统区。”

砂人联党埔奕支部主席俞小珊今日在河婆饮食中心进行走访活动，针对记者就首长拿督阿玛阿邦佐哈里称埔奕选区是行动党选区，对国阵而言是项不易的艰难任务之看法时，发表上述谈话。

他亦称，虽说埔奕区补选是艰难的一战，惟站在人联党的立场，再难也得打。

对于拿督阿玛阿邦佐哈里透露砂国阵视情况或再次采取国阵直属候选人方案上阵，俞小珊仅称首长有权力决定最终由谁出战。

记者追问倘若首长最终决定由国阵直属候选人上阵，人联党是否尊重首长的决定时，俞小珊迟疑一下作出“也可以这样讲啦！”之简单回应。

不过，接着在问道人联党是否会为国阵直属候选人进行助选一事，俞小珊虽没有作出直接回应，但却做了一个“再见”的手势，记者随即询问这手势是否示意“NO”，他直接笑着回应道“我没有说NO啊！”。

另外，俞小珊补充说，不论最终情况如何，他们都会尽力做好为民服务，社区建设提升等方面的工作。

俞小珊：非只應付大選
提升社區基建陸續進行

（本报美里4日讯）“提升社区的基本建设是一项陆续都在进行的工作，并非如民众所言只因为大选来临。”

砂人联党埔奕支部主席兼美里市长俞小珊今日在河婆饮食中心进行走访活动时，作出上述表示。

他阐言，提升美里基本建设的项目，只会随着大选加多一些，而且砂州的国选和州选分开进行，即每两年就有一个大选。

他透露，近日来走访多个饮食中心间中，接获不少民生课题，其中以排水沟问题居多，特别是在珠巴区一带。

他说，珠巴区是属于旧住宅区，排水沟已陈旧不堪，部分出现崩塌损坏问题。美里市长俞小珊也会就此作出一项整体的提升计划。

市长俞小珊指出，珠巴区部分路段的排水沟在过去也有进行更新提升，由此可见社区基本建设提升工作是一项陆续都在进行的工作。


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