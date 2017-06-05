美大使宣稱 特朗普相信全球暖化是人為

美大使宣稱 特朗普相信全球暖化是人為

（美国纽约4日综合电）美国总统特朗普究竟是否相信气候变迁？这问题似乎不易回答，白宫发言人斯派塞（Sean Spicer）说没有机会与他讨论、白宫顾问康薇（Kellyanne Conway）建议记者亲自问他、环保署署长普鲁特（Scott Pruitt）避而不答，连特朗普本人都不理会有关提问。

不过，美国驻联合国大使海莉（Nikki Haley）周六终于提供答案，表示特朗普相信气候正在变迁。海莉接受美国有线电视新闻网（CNN）访问时说，特朗普不但相信气候变迁，更认为污染物是问题部份根源。

若真是如此，意味特朗普的态度有180度转变。

他多年来多次在所出书籍、受访和推特发文中批评全球暖化概念是“骗局”，甚至公开挑战科学界的共识。

他在2014年的推文中说：“全球暖化是一个昂贵骗局”，但自去年11月当选总统后，他甚少再提此论点，甚至上周四宣布美国退出《巴黎协定》，演说中也没多少触及全球暖化议题，只表示决定是基于经济原因。

海莉在访问中说，特朗普知道气候正在变迁，而且美国必须负责，这也正是美国要做的事。

她表示，美国退出《巴黎协定》，不代表不关心环境，美国不会改变遏止气候变迁的努力。

问及美国为何要退出《巴黎协定》时，海莉归咎于前总统奥巴玛，称他在协定中同意的条款“过于艰巨”，而且太严格，根本无法达成，也对美国企业不利。