羅克強：有穩定政府為前提 砂各族和諧非理所當然

羅克強：有穩定政府為前提 砂各族和諧非理所當然

主宾、嘉宾、法轮雷藏寺布施活动主办单位与众领取拨款的单位代表们合摄。

（本报古晋4日讯）巴都吉当区州议员罗克强呼吁人民不要轻视砂拉越各族和谐的精神，不应该认为那是理所当然的而不予重视。

他说，砂州在众多好领袖的治理下，继续享有民族和谐。他认为，就是因为有稳定的政府，也有好领袖，砂州人民才能继续有和平的社会，宗教信仰、文化等都能好好地获得发展。

他说，联邦政府及西马的情形与砂拉越有所不同，砂州人民不会批评彼此的宗教，因为人们没有该坏习惯，但西马就有思想较为极端的同胞，因此情况较为不同。

因此，他认为砂州人民应牢牢记住砂州的各族和谐，不能看轻该课题，而且大家都要维护宝贵的民族和谐精神。

也是巴达旺市议会主席的他，是今早代表砂地方政府部长兼人联党主席拿督沈桂贤出席法轮雷藏寺布施活动上致辞时，如是表示。他说，沈桂贤因身有要事不克出席，故委其代表出席活动。

此外，他也希望砂州人民继续支持维护砂州权益。他说，砂州最大收入就是来自石油与天然气，虽然砂州目前获得的石油开采税仅5%，但是还是砂州最大收入之一。他说，若能提高石油开采税，砂州将更富有。与此同时，他表示仍有许多领域仍拥有许多进步空间，如医院设施、学校建设、教材、教师师资等、以及基本设施也要获得提升，至少要与西马一样完善。

另外，他也赞扬法轮雷藏寺过去20年来每年都有举办富有意义的庆祝莲生活佛诞辰布施活动，让许多受惠者获得布施品。他指出，受惠者来自各族，可见布施活动并不局限特定民族而已。

羅克強：先解決低窪水患

將逐步提升巴都吉當基設

（本报古晋4日讯）巴都吉当区州议员罗克强表示，他将会逐步提升巴都吉当区的基本建设，并表示将优先解决低洼区经常发生水患的问题。

他说，他在巴都吉当区也做出一番努力，包括推动一些改善地区建设的工程。他也感谢选民过去在选举期间对他的支持。

他说，当然，他也有接到不少投诉，指称希望有关工程能尽快做好，甚至希望“明天便可完工”，然而他表示有关工程不是一朝一夕便能解决，而他也会逐步落实有关工程。

他是今早代表砂地方政府部长拿督沈桂贤出席法轮雷藏寺布施活动上致辞时，如是表示。

此外，他也宣布拨出2千令吉予该寺，作为经费用途。

萬二令吉分捐16團體

法輪雷藏寺辦布施大會

（本报古晋4日讯）真佛宗古晋法轮雷藏寺今日举办布施大会，总共拨出1万2千令吉予古晋及西连独中、学校及慈善团体，共16个团体受惠。

该寺主席赖和平表示，该寺今日同时也捐赠200包白米给贫苦家庭，不分种族及家庭背景。

他表示，过几天，即农历五月十八日，便是真佛宗创办人连胜活佛的诞辰，每逢师尊圣诞，古晋法轮雷藏寺便例常主办系列活动来庆祝，包括布施大会、法会、儿童填色比赛、插花示范、捐血、颁发会员子女学优奖励金等活动。

他指出，除了一年一度的布施大会，该寺都一直有做慈善活动，只要有需求，都会予以处理。

他指出，去年该寺总共捐出近2万令吉给各方人士。

此外，他说，该寺每年也都有举办数次的捐血活动，利益终生，每次都得到不俗的反应。

他也表示，圣尊莲生活佛在数年前就已成立卢胜彦布施基金会，受惠对象更是跨国界、种族与信仰，充份显示出慈悲为怀的精神。

他是今早于该寺举行的布施大会上致词时，如是指出。

“世界上每个宗教都是导人向善，而佛教更是提倡中庸思想，佛教教主释迦牟尼佛教导弟子们诸恶莫作，众善奉行。”

然而，当今社会却有一些人头脑简单，被灌输极端思想，妄想回到古代的生活方式，不但如此，还千万百计、想方设法要众人跟随他们的脚步。

“如今是什么时代？现在是科技发达的时代，是资讯发达的时代，是人手一机的时代，如果真的是走回头路，那就不进则退，那社会如何进步，国家如何强盛？如果领导人也随之起舞，那国家肯定走入不归之路。”

他祈求国泰民安，风调雨顺，百姓能和睦共处，安居乐业。