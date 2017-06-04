（伦敦3日综合电）联赛结束，各球会主帅和高层的重心转到引援工作上。“红军”利物浦重新拿到欧冠资格后，克洛普准备在今夏对阵容进行不小的调整，将卖掉5人并买进5人！

被克洛普列出清洗名单的5名球员分别是：萨科、马尔科维奇、莫雷诺、斯图里奇、卡利乌斯。萨科在去年夏天和克洛普发生矛盾，本赛季一度被下放到预备队，之后又租借到水晶宫。萨科在水晶宫状态出色，但克洛普不会留下他，而是希望在今夏把他卖掉。

马尔科维奇和莫雷诺都因表现不佳被克洛普打入冷宫，马尔科维奇在今年1月被租借到赫尔，但赫尔不幸降级，他只能另寻下家。左后卫莫雷诺更完全失去克洛普的信任，克洛普宁愿让老将米尔纳改踢左后卫也不再用他，莫雷诺如果不想枯坐冷板凳就必须在今夏离队。

斯图里奇的能力不成问题，但他的伤病太多，几乎不是受伤就是在康复的过程中，出场次数寥寥。为了争夺冠军，利物浦需要一位出场更加稳定的前锋。门将卡利乌斯去年夏天还是克洛普钦点的引援，但他一些糟糕的表现让人忍无可忍。

而克洛普有意签下的5名球员则是：凯塔、克里希、萨拉赫、拉卡泽特、卡西利亚斯。效力于RB莱比锡的凯塔本赛季在德甲打进8球助攻7次，他可以为利物浦的中场带来目前缺少的冲击力。左后卫是利物浦阵容的一个短板，31岁的克里希在英超效力多年，而且今夏和曼市合同到期，克洛普可以免费签下他。

本赛季当马内缺席时，利物浦的成绩就明显下滑，因此克洛普希望再签下一名边路突击手，而号称“埃及梅西”的萨拉赫就是引援目标。本赛季萨拉赫在意甲打进15球助攻11次，他惊人的速度让所有意甲边后卫感到胆寒。唯一让人担心的是，萨拉赫过去在切尔西效力期间在英超的表现并不出色。

如果斯图里奇被出售，拉卡泽特就是克洛普选择的替代者，他是里昂的头号射脚，出场稳定进球效率高，而且球员本人已经表态将在今夏转会。前皇马传奇门将卡西利亚斯则是利物浦门将位置上的有益补充，波图希望在今夏甩掉这位高薪球员，但对利物浦来说卡西利亚斯丰富的经验是非常有帮助。