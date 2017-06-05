直屬戰將出戰埔奕區 俞小珊：人聯黨不贊同

直屬戰將出戰埔奕區 俞小珊：人聯黨不贊同

配合创党58周年，拿督李景胜率领全体出席者高喊三声“砂哈地”，以提高士气。

（本报美里4日讯）美里埔奕区州议席补选让国阵直属候选人出战，不合理，人联党绝对不赞同。

砂人联党埔奕支部主席俞小珊是出席创党58周年，砂人联党美里实务的国会联委会举行升旗仪式后，在接受媒体询问时，这样表示。

他表示，砂人联党美里实务的国会联委会属下5个支部，即史纳汀、埔奕、兰卑尔、巴甘奴、卑尔骚是非常团结。人联党全体上下都非常重视埔奕补选，这一次的埔奕区补选，获得5个支部党员们的全力支持，团结一致，他相信能够夺回这个州议席。

询及报导指出砂首长拿督阿玛阿邦佐哈里可能用国阵直属候选人上阵埔奕州选区时，俞小珊表示，他们不会同意由国阵直属候选人出战该选区，因为埔奕选区本来就是人联党的强区与传统选区，所以补选的候选人理所当然是由人联战将上阵。

“当然，这是他的权力，他这样决定，我们也无可奈何。”

他说，砂人联党主席拿督沈桂贤在这段时间，也不断积极争取出战权。他在古晋总部举行的升旗仪式后，将会前来出席美里举行的党庆及商讨与埔奕补选相关的事宜。总而言之，人联党将会竭尽所能，确保该场补选是人联党候选人出战。

较早前，他在致词时表示，埔奕选区是人联党的，这次的补选要赢回埔奕选区。

他也坦言，这是一场相当挑战的补选，因此人联党必须加倍努力，协助国阵赢回埔奕议席。

人聯黨創黨58週年升旗禮

百餘領袖黨員出席

（本报美里4日讯）配合创党58周年，砂人联党美里实务的国会联委会属下5个支部举行庄严的升旗仪式，百余名领袖、党员今早7时云聚美里支部出席升旗礼。

升旗仪式是由党中央副主席兼史纳汀支部主席拿督李景胜主持，埔奕支部主席俞小珊及兰卑尔支部主席李进兴也都出席了这项既简单却意义深重的升旗礼。

党中央秘书长兼美里支部主席拿督陈超耀律师因必须出席在古晋总部举行的升旗仪式，因此缺席今早在美里举行的升旗仪式。在完成升旗仪式后，党中央副主席拿督李景胜、中央宣教俞小珊也向党员发表简单的训勉词。今早在会上，也是砂人联党美里实务地国会联委会主席的拿督李景胜也率领全体出席者高喊三声“砂哈地”，以提高士气。

確保重奪埔奕州席

李景勝下達拉票戰術

（本报美里4日讯）砂人联党美里实务的国会联委会主席拿督李景胜今天向埔奕党员下达“一人两票”的补选战术指示，务必确保该党在补选中重夺这个州议席。

也是砂人联党中央副主席的李景胜今早在58周年党庆升旗礼上指出，人联党在美里五个支部拥有1万6000名党员，埔奕支部有5000党员，只要党员们团结一致，每人成功向身边亲友拉得2张选票，则有1万张选票。

“其它支部的党员也将采用同样的战术，争取周边亲友或家人的选票。”

李景胜强调，该党始料未及会迎来一场补选，这并不是人联党所引起的。既然选委会已作出决定埔奕区州议席必须补选，该党就一定要参与。

李景勝：黨史悠久

人聯黨貢獻無法否認

（本报美里4日讯）每年的6月4日为砂拉越人民联合党创党日，因此该党延续每年在当天举行升旗礼的传统，在党总部举行庄重的升旗礼，循例纪念和庆祝该党诞生。

配合创党58周年，砂人联党美里实务的国会联委会属下5个支部今早在美里支部举行升旗礼，砂人联党党中央副主席兼史纳汀支部主席拿督李景胜主持升旗仪式后，在致词时这样表示。他说，党史悠久的砂人联党是于1959年6月4日创立，是砂拉越第一个政党。创党之初，以反对党路线迅速崛起，而后于1970年参组联合政府成为执政成员党迄今。

李景胜指出，今天是砂人联党创党的第58个年头，该党依据传统在党总部举行党庆升旗礼活动。回顾过去，党历经许许多多的挑战，也为砂州作出许多贡献，凡了解砂人联党历史的人，都清楚该党的贡献，是无法否认的。

他披露，该党在美里虽然有5个支部，但那只是因为行政系统的问题，在党的服务精神上，美里所有支部都在同一旗帜下，也即是砂人联党美里团队。

“党有起有落，党难免会遇到挑战，但我们不能因此放弃。”李景胜呼吁身为砂人联党的同志们，应该好好维护本州历史最悠久的一个政党，在庆祝58周纪念的同时要捍卫党的团结精神，继续为党奋斗、为民服务，也为砂州努力，以回报人民的支持。

他表示，砂人联党目前在主席拿督沈桂贤的带领下，成功在各方面作出了改变，也强调要更好了解民意、吸收民智，加强为民服务的工作。

李景勝：取重大進展

政治奮鬥須貼近時代

（本报美里4日讯）人联党美里实务的国会联委会主席拿督李景胜直言不讳，政治是长远的奋斗，不能停留在口头上，而政治奋斗必须跟着时代的步伐前进取得重大进展，包括运用数码科技，通过“电子数码政治”更贴近人民大众。

他表示，全国大选极有可能在今年杪举行，最迟也会落在明年初，埔奕补选固然重要，国选也要加倍努力。

他说，美里人联党经过重组后也加强了组织，为国选而备战，包括加强服务方面的工作，同时勤联系各阶层人士。

李景胜重申，人联党为民服务的工作从未停止过，这是大家都可以看到的，而不是像反对党那样站在路边用手指指点点或借用报章发表言论。

“我们是采取行动解决问题，而不是只会指指点点。若要指点问题，普通市民都可以做到，而他们指出的民生问题，我们肯定会更关注及解决。”

李景胜表示，人联党的创党宗旨和目标，除了争取公平合理社会、维护砂州主权，另外就是服务社会大众。他强调，人联党的服务目标是人民，不是为了反对党，也不想浪费时间与他们争论。

此外，他透露，该党美里团队团结一致、分工合作的表现令人赞赏，也重燃美里人联重返堡垒区的希望。

“团队只要再继续加强工作表现，我深信来届国选或州选，美里人联党不但能重返过去辉煌时期，美里也将再次成为该党的堡垒。”

他呼吁党员们学习创党元老们当年为了创党而远赴乌鲁布拉甲、巴南的那精神，无论多偏远，都不可忽略深入基层。

他今早主持人联党美里实务的联委会58周年党庆升旗礼后，与埔奕支部主席俞小珊、兰卑尔支部主席李进兴巡视设在美里支部4楼的国选行动室。在巡视国选行动室时，他也向媒体指出，美里国席是由卑尔骚、埔奕及史纳汀3个州议席组成，故此联委会成立统一行动室，并已投入操作。

“行动室有2名全职人员，也设有投诉小组；整个行动室分为两个部分，投诉小组将直接处理整个美里的小型投诉，若涉及联邦政府部门的课题则由投诉局负责。”

李景胜称，他的助理陈宏祥为人联党美里投诉局主任。他声言，该党当前的目标是贏得所出战的州议席，巩固权力，为更长期的斗争做好准备，以及扮演制衡国阵政府內部的角色。