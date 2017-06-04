發表破產論不道歉 陳長鋒報案指順舸誹謗

（本报美里3日讯）针对砂第二财政部长黄顺舸公开指陈长锋两次破产言论，后者今早证实报案指黄顺舸毁谤！

今日上午10时46分，前埔奕区州议员陈长锋在代表律师之一的林思健、助理许溧根及卑尔骚支部执委郑方仁的陪同下，前往中央警局向警方报案。

陈长锋报案后，其代表律师林思健进行新闻发布会时指出，陈长锋针对黄顺舸于5月15日在州议会外重复说陈氏是一名两次破产的人士，这项说法有毁谤性。

林思健说，因为毁谤在刑事法典是一个罪行，触犯了第499条文，可在第500条文受判。

陈长锋已展示了君子风度，要求黄顺舸向他道歉，并给予7天期限的足够时间，但在第二天黄顺舸已透过文告回应表示他不道歉，可见黄顺舸没有诚意，但陈长锋依然等待至期限后仍未获得正面回应，才于今天报警调查。

“陈长锋的君子风度给对方时间作出回应，但黄部长反而本末倒置要求我们向有关当局纠正资料，我相信他已暴露出自己掌握的资料是错误的，并且他对自己毫无信心。”

林思健说，黄顺舸可能碍于面子问题，或者说对这整起事件用尽了心思，用尽了手段而来制造一场国阵想要的补选。

林思健表示，行动党已看透这整个事件的演变，联民党主席黄顺舸部长的算盘“打不准”，目前看来人联党在补选出战方面有着占上风的优势。

此外，黄顺舸也在报章上指出陈长锋于4月20日提名日当天的宣誓书问题，并表示将对此报案，林思健为此表示欢迎。

“因为去年埔奕区国阵直属候选人已报案，整个事件也惊动了全国武吉阿曼的警察兵分三路，分别到美里行动党总部、陈长锋住家和诊所进行搜查，如今1年已过去，已算是结案，我们没有看到有任何提诉，且黄顺舸所谓的“不实宣誓书”是非常直截了当的案件，所以我们欢迎黄去报案。”

林思健指出，一旦黄顺舸报案，警方将会召来多人录取口供，就证明了他们有干预警方，执法之嫌。

他补充，黄顺舸已在州立法议会里滥用了多项优势去否定或夺了司法的权威，来撤销一名民选的代议士。