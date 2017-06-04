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無法延續上佳狀態 宋浚洋止步泰羽四強

发布于 June 4, 2017
宋浚洋直落两局输给印尼帅哥。
宋浚洋直落两局输给印尼帅哥。

（曼谷3日综合电）大马小将宋浚洋无法延续上佳状态，止步泰国羽球黄金大奖赛半决赛。

22岁小将宋浚洋周六与印尼帅哥克里斯迪佐纳登争夺男单决赛门票，两人皆在8强淘汰赛中直落两局擒下香港男单李卓耀和法国一哥勒维德兹。

自从加入成年队后，宋浚洋还没有拿过任何男单冠军，他只在去年11月的苏格兰公开赛中打进决赛，可惜与冠军擦肩而过。本次泰国公开赛，他放眼第2次打进决赛。

本仗是两人首次交锋，印尼帅哥首局21比9获胜。次局，双方展开拉锯战，宋浚洋在18平后连丢3分，直落2局输掉比赛。泰国的潘纳维将在另一场四强赛对垒印度的赛帕兰聂。

顺敏达到目标

世界排名第13的吴顺发/赖洁敏耗时30分钟以21比17、21比16击败中国组合韩呈恺/陈露，将在半决赛遭遇泰国头号种子普亚瓦拉奴克罗/莎茜丽，这可能是一场苦战。如果成功战胜这对泰国组合，去年11月合作的大马混双将第4次亮相决赛。

赖洁敏松了一口气，她希望能弥补失落的时刻，“我们本赛季初期有交出佳绩。不幸的是，吴顺发却在4月初的大马公开赛期间伤了脚踝。我们非常努力恢复状态，并在泰国公开赛中获得良好的回报。希望我们能够重新出发。”

“我们已经实现了打进半决赛目标，现在我们正在寻求一个更好的目标。”赖洁敏如此说道。本赛季初，顺敏组合在大马大师赛中闯入决赛，接着在印度公开赛闯入8强。吴顺发在伤愈复出后参加亚锦赛，可惜却止步第一圈。

顺利闯关的话，顺敏组合将在决赛遭遇中国混双何济霆/杜玥，后者淘汰了新加坡组合许永凯/陈薇涵。

女单方面，泰国前世界冠军拉查诺与美国选手张蓓雯在下一圈半决赛相遇，而下半区的印度二姐赛娜内娃则对阵泰国选手布莎南。

泰国羽球超级赛 周六4强成绩
●男单
(4)克里斯迪佐纳登(印尼) 胜 宋浚洋(马)
21比9、21比18
潘纳维(泰) 对 (3)赛帕兰聂(印度)
●女单
(1)拉查诺(泰) 对 (3)张蓓雯(美)
(4)布莎南(泰) 对 (2)赛娜内娃(印度)
●男双
(4)马克斯埃利斯/朗戈利兹(英) 对 (5)贝利/哈迪安多(印尼)
贝克/卡士巴乌(德) 对 拉姆斯富斯/斯德尔(德)
●女双
(5)宝莉/阿碧莉雅妮(印尼) 对 莎薇蒂/卓珠旺(泰)
(6)杜玥/徐涯(中) 对 查雅妮特/帕泰玛斯(泰)
●混双
(5)吴顺发/赖洁敏(马) 对 (1)普亚瓦拉奴克罗/莎茜丽(泰)
何济霆/杜玥(中) 对 (2)许永凯/陈薇涵(新)


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