海外华侨华人有自己的峰会啦！

海外华侨华人有自己的峰会啦！

一说到峰会，小伙伴们首先想到的可能是习大大、特朗普、普京大帝这些高大上的国家领导人吧！谁能想到，咱们5000万海外华侨华人也会有“专属峰会”？





现在，小编郑重告诉你：这个可以有！2017年6月，在宁波召开的第三届中东欧国家投资贸易博览会期间，宁波市政府就将举办中东欧国家华侨华人宁波峰会。

这次峰会将紧紧围绕国家“一带一路”战略，依托第三届中国–中东欧国家投资贸易博览会平台，以“激发侨力、丝路同行”为主题，以传承、弘扬“宁波帮”精神为宗旨，凝聚侨心，汇聚侨力，引领侨胞主动融入和积极参与国家“一带一路”建设，助力侨胞创新创业发展，促进中东欧国家与中国、宁波的经贸、人文等诸领域交流，实现深化合作、互利共赢。

重量级嘉宾云集

为了体现权威性，首届华侨华人论坛不仅邀请了中国外交部中国──中东欧事务特别代表霍玉珍女士、中国社科院欧洲研究所所长黄平先生、波兰前副总理扬努士•皮耶豪钦斯基先生等重量级的演讲嘉宾，而且还邀请了50个国家和地区的132个海外侨团的近300位代表出席。

在论坛上，这些侨界精英将和大家分享在海外创新、创业的经验和感受。





重点助力中东欧侨团发展

作为国家级中东欧博览会的系列活动，这次峰会将重点助力中东欧国家华侨华人社团的发展。针对中东欧国家侨团成立时间短、侨团数量少、规模小，侨商移居中东欧国家历史短、人数少、经营行业相对单一，事业发展步履难的特点，旨在通过峰会平台，理清侨商思路，促进1+16中东欧国家经贸合作；着力于培育一批能充分调动各种资源，声誉良好的侨团；选好一批具有亲和力，领导力，影响力的领军人物，推动和谐侨团建设，引导侨商事业发展。

邀请侨商走进园区 创业代表分享经验

除此之外，首届宁波华侨华人峰会还特别注重实效，除了会议，还将组织丰富多彩的参访活动，安排与会代表参观考察宁波（中东欧）工业园、梅山新区等。在活动形式上，也突破原有通常说教模式，让成功的创业典型人物亲身经历来影响侨商，安排专家主旨演讲、新闻媒体专访、安排中东欧国家侨商特色产品展销区，让侨商更多参与，近距离接触、深层次了解，分享合作成果。

据主办方介绍，峰会期间，筹建近一年的中东欧国家侨界宁波联盟暨促进中心也将正式揭牌成立。



