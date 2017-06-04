止步世乒32強生涯最差 繼不如前遭神經刀砍

（德国·杜塞尔多夫3日综合电）2017年杜塞尔多夫世乒赛男单第三圈32强赛传来本届赛会最大冷门战绩！

在周五的比赛，赛会4号种子、29岁的大满贯得主张继科整场比赛一直处于被动局面，经5局纠缠后，最终以9比11、6比11、13比11、6比11、10比12不敌世界排名20的韩国“神经刀”李尚洙。爆冷止步男单32强，是张继科在世锦赛、世界杯和奥运会3大赛中最差的成绩，此前他在3大赛中最差的成绩是季军。

失利因状态体能不好

输球后的张继科显然心情不佳，匆匆走过采访区，并未多做停留。在接受媒体采访时，张继科只简单表示，输球与脚伤无关，主要是自己没有调整好自己的状态，如果第5局拿下的话，也许还有翻盘的机会。“主要对手拼得很凶，自己慢了一点，精力上稍微差了一点，心态也没有调整好。”张继科说道。

李尚洙：他实力下降

与之相反的是战胜了张继科的李尚洙，激动和开心溢于言表，第1次战胜张继科就是在世乒赛这样的舞台，李尚洙也没敢去想：“张继科太难赢了，我之前和他打过3、4场从来没赢过，但现在他的实力已经比以前下降了，所以我很高兴能在世锦赛赢了这位前世锦赛冠军。”

除了张继科意外翻船，中国另4名虎将均告顺利晋级男单16强，其中马龙和樊振东以4比1分别击败罗马尼亚的约内斯库和俄罗斯的什巴耶夫，林高远4比2险胜印度老将阿昌塔，而身兼两项的许昕最为艰苦，在与樊振东搭档打满7局艰难晋级男双半决赛后，只休息了20分钟就投入到男单32强赛的准备中，最终4比1有惊无险地战胜巴西选手卡尔德拉诺。

13岁神童高歌猛进

另外，此前一天掀翻奥运铜牌水谷隼的日本13岁华裔少年张本智和继续高歌猛进，4比0横扫中华台北选手廖振珽。德国名将波尔以4比1淘汰韩国的张宇镇。

在16强的焦点战，马龙将迎战中华台北名将庄智渊，许昕和林高远同室操戈，樊振东迎战德国的费卢斯，波尔对波兰的费雷塔斯，张本智和对捷克的毕斯德兹。

日男双半决赛战中韩

周五也决出男双4强人马，半决赛呈现日本2对选手分别挑战中、韩的形势：丹羽孝希/吉村真晴对许昕/樊振东，大岛祐哉/森园政崇都对李尚洙/郑荣植。