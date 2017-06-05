機師乘客幸無恙 小型飛機急降撞大道

【联合在线】配合创党58周年，砂人联党美里实务的国会联委会属下5个支部百余名领袖、党员今早云聚美里支部出席升旗礼。升旗仪式是由党中央副主席兼史纳汀支部主席拿督李景胜主持，埔奕支部主席俞小珊及兰卑尔支部主席李进兴也都出席了这项既简单却意义深重的升旗礼。党中央秘书长兼美里支部主席拿督陈超耀律师因必须出席在古晋总部举行的升旗仪式，因此缺席今早在美里举行的升旗仪式。在完成升旗仪式后，各支部领袖也向党员发表简单的勉励词。