機師乘客幸無恙 小型飛機急降撞大道 发布于 June 5, 2017 坠毁的小型飞机，卡在大道旁，吸引人们去前观看。 （新山4日讯）一架Piper PA28轻型飞机今天降落在努沙再也埔来一座未启用的高架桥，所幸没有造成意外。 民航局总监拿督斯里阿查鲁丁说，此事于今早10时15分发生，机上的3人皆安然无恙。 他今天发文告说，空中交通意外调查局将鉴定这起事件的肇因。 另外，古来消拯局主任凯里再努丁说，他们于今早10时29分接获投报后，即派出一名主管和6名队员前往现场。 他说，消拯局人员抵达现场后，看到一架轻型飞机降落高架桥上，但机上人员已获民众救出。 他指出，消拯局人员在现场进行监督，因为肇事飞机出现漏油情况，可能会引发火患的风险。 “无论如何，没有发生意外事件，消拯局在中午12时34分完成行动。” 依斯甘达公主城警区主任诺哈欣受询时证实此事，惟拒绝进一步回应。 他说，事发地点是尚未开通的路段。 小型飞机背景 名称 PA-28切诺基轻型飞机 全称 Piper PA-28“切诺基” （单发活塞式轻型旅行飞机） 首飞时间 1960年1月14日 研发单位 美国派珀（Piper）飞机公司 气动佈局 平直翼 发动机数量 单发飞行 速度 亚音速