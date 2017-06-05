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機師乘客幸無恙 小型飛機急降撞大道

发布于 June 5, 2017
坠毁的小型飞机，卡在大道旁，吸引人们去前观看。
坠毁的小型飞机，卡在大道旁，吸引人们去前观看。

（新山4日讯）一架Piper PA28轻型飞机今天降落在努沙再也埔来一座未启用的高架桥，所幸没有造成意外。

民航局总监拿督斯里阿查鲁丁说，此事于今早10时15分发生，机上的3人皆安然无恙。

他今天发文告说，空中交通意外调查局将鉴定这起事件的肇因。

另外，古来消拯局主任凯里再努丁说，他们于今早10时29分接获投报后，即派出一名主管和6名队员前往现场。

他说，消拯局人员抵达现场后，看到一架轻型飞机降落高架桥上，但机上人员已获民众救出。

他指出，消拯局人员在现场进行监督，因为肇事飞机出现漏油情况，可能会引发火患的风险。

“无论如何，没有发生意外事件，消拯局在中午12时34分完成行动。”

依斯甘达公主城警区主任诺哈欣受询时证实此事，惟拒绝进一步回应。

他说，事发地点是尚未开通的路段。

小型飞机背景
名称 PA-28切诺基轻型飞机
全称 Piper PA-28“切诺基”
（单发活塞式轻型旅行飞机）
首飞时间 1960年1月14日
研发单位 美国派珀（Piper）飞机公司
气动佈局 平直翼
发动机数量 单发飞行
速度 亚音速


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