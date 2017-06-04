死者祖法汉奥斯曼（中）生前与双亲的合照，此景只能成为追忆。

（吉隆坡3日讯）高等教育部严正看待国防大学大学生祖法汉疑遭霸凌丧命事件。高教部和校方将全面配合武装部队及警方，彻查此案。

就读马来西亚国防大学的祖法汉奥斯曼，被指疑偷窃同学的东西而遭同学惩罚，不但拳打脚踢，还以熨斗将他烫伤，送院不治。警方已扣查36名大学生助查案件。

祖法汉奥斯曼生前住在柔佛士古来，昨日遗体已送回乡安葬。其53岁父亲祖卡纳益今日在家中受访时说，孩子生前为人友善，十分孝顺且是相当守秘密的人，他不相信孩子会涉及偷窃。

他说，新山技术学校的老师和学生，也不相信孩子会偷窃，因孩子为人友善，也没做过不道德的举动。

“他们（学生）说有东西被偷，有手机和手提电脑，接着他们就欺负我的孩子。”

他指出，孩子本身有一架智能手机，没有必要偷窃他人的电话，他不相信孩子会偷电话。

他说，事发前他曾与孩子通过电话，听筒那边传来的声音，感觉孩子的声音“怪怪”，问起孩子时，他回答指生病，没想到原来孩子在一周前已遭同学欺负，但孩子没有告诉他实情。

他指出，孩子已不在，但身为父母，他们会对此事追根究底，会在一两天返回雪州沙登后，与了解相关程序的人沟通后，一起报案追究此事，还孩子公道。

高教部文告指出，国防大学已协助处理其遗体，并于昨日把其遗体运回柔佛新山安葬。

“高教部对此表达哀悼，希望其家人在这神圣月份能坚强地应对考验。”

警方以谋杀罪调查此案，而昨日已扣留36名国防大学及国能大学的大学生长达7天，以协助调查。