林思健：應最短時間內錄口供 冀調查警官秉公處理

针对砂第二财政部长黄顺舸公开指陈长锋两次破产言论，陈氏昨早10时46分正式向警方报案指黄部长毁谤。左起为行动党卑尔骚支部执委郑方仁、前埔奕州议员陈长峰、代表律师之一的林思健，以及陈长峰助理许溧根。

（本报美里3日讯）希望黄顺可毁谤案调查警官能公事公办，秉公处理！

陈长峰今早报案指砂第二财政部长黄顺舸公开指他两次破产之言论，向警方作出对方毁谤行为。

此案调查官为菲特里警长，今早陈长峰在警局进行初段报案，调查警长并不在警局，不过警长已联络林思健律师明天会招陈长峰录口供。

林思健说，他们会提供更多资料给警方，证明黄顺舸部长所发表的言论是不实，这是项毁谤性的。

砂行动党希望调查官菲特里警长公事公办，无论对方是否是位高权重，都应该在最短时间内录当事人口供，以及向黄部长录取口供。

此外，行动党也会根据刑事法典的4个星期后，即成立陈长峰为报案人后，向调查官索取一份调查进展报告，之后调查官员必须把报告呈上给检查司作出提控。

陳長峰：蓄意惡意誹謗

我要黃順舸還我清白

（本报美里3日讯）“我要黄顺舸还我清白！”

前埔奕区州议员陈长峰在新闻发布会上指出，在整个事件上，他认为黄顺舸部长蓄意和恶意诽谤他。

他说，针对黄顺舸对他作出的所有言论，虽让行动党多次提醒对方有关资料是错误的，但他还是“紧咬”住陈长峰不放，甚至黄顺舸认为资料的错误是因为澳洲政府的问题。

“他如此的政治手法对我来说，完全是不能被接受的行为，因此我们坚持要告他毁谤，要他还我一个清白。”