強調雙核心今夏不會走 溫格將報價買馬赫雷斯

（伦敦3日综合电）“一个都不会少！”——温格周五再次公开强调，球队的两大核心桑切斯和厄齐尔今夏肯定不会离队，且将尽快和二人续约。另外，温格透露他对马赫雷斯非常感兴趣，近期有可能提出报价。

桑切斯和厄齐尔的合同都还剩12个月就到期，但二人都还没续约。在续约问题上，桑切斯厄齐尔的态度都比较暧昧，至今未能给出一个明确的说法。

“实际上，他们和球队的合同还有一年。我必须得强调，今夏他们俩都会留在球会，希望我能和他们续约。”温格表示：“你不能削弱自己球队的实力，而是该想着补强，除非你签下了和他们同一级别的替代者，或者他们真的非常想离开这里。”

“他们都热爱这家球会”

温格希望桑切斯和厄齐尔能继续专心为阿仙纳踢球：“当你和球队签下合同后，就该为球队贡献一切，直到合同的最后一天。我不认为缺席欧冠会影响他们俩的未来，而且他们都热爱这家球会。”

去年夏天，温格曾想挖马赫雷斯，但最终失败。今夏，他要再出手。“目前，我们还没有对马赫雷斯提出报价，但我很喜欢这个球员。当列斯特获得英超冠军的时候，马赫雷斯的作用非常巨大。”温格表示：“列斯特这赛季遇到了巨大的挑战，但他们阵中球员的实力不该被质疑。”

“有没有对他提出报价？暂时没有，是的，还没有。但当我说‘没有’的时候，代表这事情未来有可能发生，当然也可能不发生。”温格强调。