寧波舉行中東歐博覽會 打造全面合作重要平台

随着“一带一路”国际合作高峰论坛的成果举办，作为国家“一带一路”发展战略的重要落地项目，中国-中东欧国家投资贸易博览会也日益临近，据悉，第三届中东欧博览会将于6月8日至12日在宁波举行。

第三届中国—中东欧国家投资贸易博览会（简称中东欧博览会）顺应“一带一路”合作倡议，以《中国－中东欧国家合作中期规划》和《中国—中东欧国家合作里加纲要》为指导，以“释放合作潜力，促进互利共赢”为主题，通过举办相关系列活动，进一步打造中国与中东欧国家全面合作的重要平台，为中国开放型经济发展作出新的贡献。

中东欧国家与宁波

中东欧地区是欧洲最具活力和潜力的区域，是国家推进“一带一路”建设的重要合作区域。当前，中国与中东欧国家已形成了“16+1”合作框架，推进了一系列经贸合作和人文交流，取得了丰硕的成果。随着“一带一路”建设的中东欧国家是中国重要的贸易合作伙伴，也是中国推进实施“一带一路”建设战略合作的重点区域。

据宁波海关统计，今年1-4月宁波市与中东欧十六国进出口额达57.9亿元，与去年同期相比（下同）增长26.6%；其中，出口51.1亿元，增长22.4%，进口6.8亿元，增长70.2%。4月份进出口14.5亿元，增长18.1%，月度进出口额自去年3月份以来已连续14个月实现同比增长。民营企业为进出口主力，进出口42.4亿元，增长27.5%，占同期进出口总额的73.2%；国有企业则增速迅猛，进出口3.4亿元，增长64.9%。中东欧十六国中除保加利亚外15个国家与宁波市双边贸易均实现了增长，其中，前三大贸易伙伴分别为波兰、匈牙利和斯洛文尼亚，分别进出口23.2亿元、5.9亿元和5.1亿元，分别增长24.9%、62.8%和21%，三者合计占同期进出口总额的59.1%。

宁波：中国-中东欧双向投资之地

5月14日国家主席习近平在北京出席“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式并发表主旨演讲，说到海上丝绸之路有关城市时，第一个就提到了宁波：“宁波、泉州、广州、北海、科伦坡、吉达、亚历山大等地的古港，就是记载这段历史的‘活化石’。”宁波这块“活化石”如今在“一带一路”中还发挥着重要的作用，中国-中东欧国家投资贸易博览会的举办，将为宁波乃至中国带来越来越多的国际合作、互利共赢。

自2015年6月开始举办“中国—中东欧国家投资贸易博览会”以来，宁波已投资50多亿元人民币建设“中国—中东欧国家投资贸易博览会”会务馆和常年展馆，这两馆分别将于2018年和2019年投入使用。

东欧多国在甬设代表处

据了解，为了有利于中东欧商品进入中国市场并为国内商家提供交易机会，宁波市设立了中东欧商品展销中心，目前已设立13个国家的16个国家馆，常年展示中东欧国家的水晶、琥珀、食品、工艺品、葡萄酒、饮料、玫瑰精油等3000多种商品。

此外，宁波还在国内大中城市设立了30多个中东欧商品直销中心，并开通了宁波保税区中东欧进口商品网上商城。

据介绍，目前匈牙利国家贸易行宁波代表处、拉脱维亚投资发展署宁波代表处均已成立，罗马尼亚国家商会宁波代表处即将成立。

宁波设中国第三个国检试验区

不仅如此，近日，宁波正式启动建设“中国-中东欧国家贸易便利化国检试验区”。5月22日，宁波市人民政府隆重召开推进“中国-中东欧国家贸易便利化国检试验区”建设动员大会，专题部署宁波贸易便利化国检试验区建设。会议要求把该试验区建设作为宁波服务“一带一路”建设的重要内容，抓住贸易便利化协定生效实施的有利时机，全面提升宁波口岸贸易便利化水平，全力助推中国和中东欧国家经贸发展。

国检试验区是质检总局贯彻落实党中央、国务院全面深化改革决策部署的一项重要政策，是质检部门优化管理机制、创新监管模式的重要平台。质检总局在广西凭祥和江西赣州分别试点了两个国检试验区，前期运行非常成功，为沿边口岸、内陆口岸的发展起到了示范作用。宁波的这个国检试验区是全国第三个国检试验区，也是中国首个以海港口岸和贸易便利化为主题的国检试验区。