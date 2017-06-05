台男目擊倫敦恐袭 兇嫌抓人就割喉

（英国伦敦4日综合电）英国伦敦在当地时间3日晚间发生恐怖攻击，一辆白色货车在巿中心伦敦桥高速冲撞行人，车上3名嫌犯下车后前往附近热闹的波罗巿场，持30公分长刀进入餐馆与酒馆见人就砍，3名嫌犯被前来支援的警方击毙，警方证实，有6人在这起事件中丧生。

当时人在现场的台湾网友Ray Lin稍早在脸书PO出现场影片还原这段恐怖经历，他心有余悸写下“恐怖攻击就在我们前方，这辈子没有靠这么近过，卡车看人就撞、恐怖份子抓到人就割喉，持枪铐上警察当人质，超级恐怖。”，他还原现场“我们在车上掉头跑走，但发生地点就在我们住的楼下，上去后还是看到下面的人在狂奔。”、“整个伦敦都是警察车消防跟救护车，街道警笛声狂响，简直炼狱，军队也都出动了。”，最后他祈祷“天佑英国！ 希望在伦敦的人都平安！”

3嫌遭擊斃

炸彈背心是假的

路透报道，英国广播公司（BBC）在电视报道中发布相片，一名疑似伦敦恐袭嫌犯的男子，身绑多枚火药筒，遭警方击倒在地。不过警方随后证实，攻击中3名嫌犯均已遭击毙，他们身绑炸弹全是假的。

相片中遭击毙的嫌犯身处伦敦桥附近波罗巿场的Wheatsheaf 酒馆外。相片中，另有一名嫌犯也倒在地上。

亞裔男記者遭割喉 血流如注入院

英国伦敦昨晚发生连环恐袭，造成多人伤亡。当地传媒报道，一名亚裔男记者在事件中遭割喉，混乱之下被送上救护车。他的友人因担心其伤势，因此在社交网心急寻人。

据报道，受伤记者何先生（Geoff Ho，音译）在位于巴罗市场内的酒吧遇袭，其受伤相片及片段曝光，可见他的颈部被刀刺伤，血流如注，但可以在警员陪同下，按着颈部伤口行走。

何先生送院时与友人失散，其好友拉苏尔（Azeem Rasool）形容他待人亲切，就像个大哥哥。他又在社交网分享何先生的生活照，希望知道他的下落。

特朗普推特貼文

禁穆斯林入境美國是對的

英国当局应付连环袭击事件之际，美国总统特朗普迅速在推特贴文，表示美国会尽一切办法帮助英国，更称“我们与你同在，愿主保佑！”。特朗普又利用英国恐袭事件，作为支持他具争议的入境禁令的论据，要求最高法院放行。

《卫报》报道，在攻击刚发生，消息仍不明朗时，特朗普就在推特转推右翼媒体Druge Report的推文，称攻击中有20人被货车撞倒。他随后发文表示“我们必须聪明、警觉且强悍。我们需要法院把权利还给我们，我们需要旅行禁令以提升安全”。数分钟后他又推文称，美国愿尽其所能，向伦敦与英国提供协助，“我们与你们同在，上天保佑！”

特朗普的推文引来强烈抨击，塔夫茨大学（Tufts University）政治学教授德莱斯纳（Daniel Drezner）谴责特朗普是“廉价骗子”，“霸着你根本不懂的职位”。乔治亚州立大学心理学家暨恐怖份子专家霍根（John Horgan）也批评特朗普是“机会主义统帅” （Opportunist-in-Chief）

英国人权运动者渥格纳（Adam Wagner）则嘲讽：“借机取得政治成果是我们现在最不需要的。”

各國領袖譴責恐襲

發言挺英國

近日发生多起攻击事件后，当局已经特别提高警觉。昨晚案发当下，武装警力和救护人员火速赶往现场。

伦敦桥站遭到关闭，警方随后立刻封锁现场。当局在当地时间今天凌晨12时25分（大马时间今天早晨7时25分）定调这起攻击案为“恐怖攻击事件”。英国和全球领袖一致对这起攻击案表达愤怒。

英国首相特里莎（Theresa May）将在当地时间4日主持英国紧急应变小组（Cobra）会议，来因应这起“可怕的事件”。

伦敦市长沙迪克汗（Sadiq Khan）形容这起事件是一起“精心策划且懦弱的攻击行动，目标是无辜的伦敦市民和在此欢度周六夜晚的伦敦游客”。

美国总统特朗普代表美国伸出援手，说：“不管美国能做什么来帮助伦敦和英国，我们与你们同在。老天保佑！”

新科法国总统马克龙（Emmanuel Macron）在这场惨剧后也表示，法国“我们和英国站在同一阵线，更胜以往”。