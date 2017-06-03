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南甲人聯黨遊工業城 稱或組團赴美里助選

发布于 June 3, 2017
三玛拉鲁港口前合摄。
三玛拉鲁港口前合摄。

（本报民都鲁2日讯）在一个漫长的达雅丰收节假期期间，砂人联党南甲支部于6月1日及2日（星期四及星期五）组团前往民都鲁旅游。

随着近年民都鲁在工业领域中蓬勃的发展，南甲支部也借此走访三玛拉鲁发展走廊，其中包括三玛拉鲁港口及三玛拉鲁度假酒店。接着，该团队也前往民都鲁城市花园购物中心购物，同时到海边观赏日落。

走访参观结束后，砂人联党南甲支部便随着民都鲁支部到新祥乐园海鲜餐厅享用晚餐并进行交流会。

在晚宴中，砂人联党民都鲁支部署理主席甲必丹姚本忠在台上致辞时欢迎南甲支部的莅临。

姚本忠也希望南甲支部将来再次前来民都鲁并多逗留几天，好让民都鲁支部带领他们走访参观更多的景点，例如尼亚石洞等。

接着，砂人联党南甲支部主席蔡明成也到台上，鼓励党员们抱有志气并珍惜彼此。同时，姚本忠也强调如果国阵点名砂人联候选人为美里埔奕补选下战，该支部将会给予最大的支持并毫不犹豫带领团队到美里去助选。

晚宴期间，砂人联党民都鲁支部署理主席甲必丹姚本忠与南甲支部妇女组主任朱美兰也交换了锦旗。陪同的包括砂首席部长政治秘书苏莉群，砂人联党民都鲁支部秘书长萧招全以及其他支部领导。

翌日，砂人联党南甲支部与民都鲁支部代表在利优酒店享用早餐之后，列队返回诗巫。

 


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