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北大校長：不容許霸凌發生 若涉及直接開除

发布于 June 4, 2017

（亚罗士打3日讯）吉北新笃北方大学校长拿督斯里莫哈末慕斯达化说，北大不曾发生霸凌事件，尤其霸凌致死的严重事件。不过他表示，校方不容许这样的事情发生，一旦证明学生是直接涉及霸凌导致他人死亡，该名学生将会直接被开除。

他表示，任何学生涉及刑事命案，校方都会把涉及的学生全权交给警方调查，一旦罪成，大学校方会视学生涉及案件的程度而给予相对惩罚，最严重的是开除有关学生。

他说，校方不会容忍类似的不良风气在大学校园内发生。如果学生是非直接涉及刑事案件，例如是在被逼情况下参与霸凌，校方会给予警告、辅导、暂时停学、或禁用大学设备等不一的惩罚，视学生涉及案件的程度而定。

他说，如果学生只是犯上一般错误，非涉及刑事案，校方的处理方式是交由大学内部纪律委员会调查，如果确认有错，就会给予警告或暂时停学等惩罚。

不过，他说，一旦涉及刑事案，例如马来西亚国防大学学生祖法汉奥斯曼遭霸凌致死的案件，校方会交由警方处理，待定罪后，校方会对有关学生作出相对惩罚，最严重是把有关学生开除。

他是受询及最近马来西亚国防大学学生祖法汉奥斯曼被指偷窃而遭霸凌致死的案件，倘若北大面对相同问题时的处理方式，发表上述谈话。

询及北大过去是否曾发生类似的霸凌事件，慕斯达化说，北大不曾发生霸凌事件，尤其霸凌致死的严重事件不曾发生在北大校园。

他说，十多年前，北大虽曾有过学长对学弟学妹发出施号令的情况，不过那仅是学长指示学弟学妹帮忙洗衣、洗鞋之类的事情，他们把这种情况诠译成是为了让彼此加深认识和了解，一般上会发生在迎新周之后。

不过，他强调，这些都非北大校方的正式活动，而是一些学生私下进行的活动，而且如果校方接获学生投诉，肯定会纪律对涉及的学长，包括发出警告等。

无论如何，他说，这种学长指示学弟学妹为他们做工的情况，如今已没有再发生在北大校园，而且多年来北大也不曾发生类似的霸凌致死事件。


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