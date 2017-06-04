判罰不利張帥惜敗 小德法網艱辛闖關

（巴黎3日综合电）法国网球公开赛进入第6天竞技，2号种子、卫冕冠军德约科维奇经过5局苦战后，以5比7、6比3、3比6、6比1、6比1逆转阿根廷人施瓦茨曼，艰难晋级男单16强。此役，德约科维奇全场送出55次主动失误，其中大半来自其反拍。

其他男单高排位种子有喜有忧。4号种子、西班牙“红土之王”纳达尔3比0横扫格鲁吉亚选手巴斯拉什维利。5号种子拉奥尼奇首局6比1胜出，次局1比0领先时因对手加洛佩兹的退赛自动晋级。6号种子蒂姆也以3局完胜约翰森。不过，10号种子戈芬在首局战至5比4时救球意外扭伤脚踝，无奈退赛。

女单方面，中国金花张帅经历超过3小时的苦战，以6比7、6比4、5比7惜败给俄罗斯名将库兹涅佐娃，无缘16强。决胜局中，裁判多次作出不利于张帅的判罚，中国姑娘甚至在比赛时委屈落泪。由于此前一天张帅在女双首圈中输球，她就此结束了今年法网征程。女单卫冕冠军、4号种子穆古拉扎以7比5、6比2击败哈萨克的普丁塞娃。前赛会亚军斯托瑟亦过关。

中国女双晋16强

虽然在女单争夺失利，不过，中国队在女双却捎来佳音，彭帅/段莹莹以6比1、6比3横扫俄罗斯新秀组合卡萨金娜/克罗玛查娃，晋级16强。徐一幡与法国选手马丁的跨国组合不敌一对法国组合，止步混双首轮。