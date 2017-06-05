倫敦恐襲 無大馬人受波及

（布城4日讯）外交部证实，英国伦敦大桥及博罗市场连环恐袭事件没有大马人受到波及。

外交部文告指出，该部与当地执法单位联系，密切监督此事。

该部劝请居住在受影响地区附近的大马人时刻谨慎，并遵守当地执法单位的指示。

“我国驻伦敦最高专员署与当地执法单位密切联系，并向在有关城市的大马人汇报事件最新进展。

任何需要援助或获知进一步详情的大马人，可联络最高专员署+44 (0) 207 242 4308或电邮mwlondon.kln@1govuc.gov.my。

外交部也向受害者家属表达深切哀悼。

这是伦敦第二次遭到袭击，在今年3月英国国会大厦外也发生暴力袭击事件。

根据报道，在6月3日晚上，一辆货车在伦敦桥上冲撞多名行人，接着3名嫌犯到附近酒吧及餐馆里挥刀伤人，造成6人死亡及多人受伤。最终，3名嫌犯遭警方歼灭。

納吉譴責倫敦恐襲事件

（吉隆坡4日讯）首相拿督斯里纳吉谴责造成6人死亡的伦敦恐袭事件。

他今天在推特发文说：“此事令我我感到震惊和厌恶。大马谴责这类暴行，我们与英国人民同在。”

据国际媒体报道，伦敦大桥和博罗市场发生连环恐袭事件，造成6人死亡，3名嫌犯遭警方歼灭。

两个星期前，英国曼彻斯特一场演唱会也发生自杀式爆炸恐袭事件，造成至少22人死亡。