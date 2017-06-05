兩個月爆13案件虧損39萬 電力變壓器成盜匪新歡

（本报古晋4日讯）北砂盗铜贼徒日益猖狂，砂能源公司非常关注有关设备成为贼徒目标的问题，进而造成客户电流输送问题，同时也对路灯和通信服务带来影响。

砂能源公司副主席哈扎西蒂爱莎在该公司发出的文告中表示，电子设备在光天化日之下被蓄意破坏，尤其是在较为偏僻的地区。

近期偷窃事件也显示了贼徒的目标是电力变压器（electrical transformers）。他们盗窃变压器的铁芯、铜导体和地下电缆设备。

在过去两个月，单单在民都鲁，即民都鲁-美里沿海大道、巴贡路、实巴荷、达岛一带，就已经发生了13宗的电子设备遭破坏事件，造成了39万令吉的损失。

美里也难逃一劫，最近一次的失窃案就发生在罗东-瓜拉巴南沿路一带的两级安装变压器（two pole-mounted transformers）。

被破坏的变压器主要是输送电流予瓜拉巴南地契居民，及从瓜拉巴南至亚细安桥（Asean Bridge）沿途路灯。贼徒不负责任的行为间接为道路使用者的安全造成威胁。

她披露，就在达雅节的前一天也发生了一宗涉及盗窃电力变压器事件，造成尼亚石山和巴干奴的电流输送服务受影响。

美里一星期内发生了两宗盗窃电力变压器事件，估计需耗资12万令吉来进行维修。

她指出，自2015年，全砂发生了429宗贼徒盗窃砂能源公司电力设备事件。有关公司在过去2年必须承担520万令吉的亏损。





砂能源公司呼吁民众给予协助，一旦发现任何可疑人物或事件，可拨打是能源公司24小时服务中心1-300-88-3111投报。