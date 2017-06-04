俞小珊：去年受過教訓 埔奕候選人言之過早

拿督李景胜与俞小珊到斋戒月摊拜访人民时合摄。

（本报美里3日讯）“毕竟我去年已受过教训！”

俞小珊表示2016年第11届州选前，他已受过一场可贵的教训，就在州政府未公布埔奕区候选人的之前，否定自己是否为埔奕人选。

坊间盛传俞小珊将是埔奕补选的候选人，惟有关言论对他来说还是太早下定论，因为在还未有白纸黑字的情况下，一切还是言之过早。

他昨天下午与人联党史纳汀支部主席拿督李景胜及党员同往室内体育馆斋戒月拜访民众时，接受媒体访问后作出以上谈话。

去年的州选举，美里人联党的确将埔奕选区人选名单提呈予州政府，身为人联党埔奕支部主席俞小珊名字在内。

期间，俞小珊和支部党员在州选举做了不少“功课”，包括到住家拜访居民和宣传等，但最后埔奕候选人并非他。

昨天他告诉记者，他已吸取当年的教训，即在没有任何黑字白纸的情况下，不要认为自己是候选人，同样的，此次埔奕补选在州政府未宣布之前，他否定自己是候选人。

俞小珊：無論誰出戰

積極代黨走入群眾

（本报美里3日讯）砂人联党美里埔奕支部主席兼美里市长俞小珊坦言近日来陆续展开走访活动，主要为党在迎接即将到来的埔奕补选做好准备。

亦是埔奕补选国阵潜能候选人中之最热门人选的现任市长俞小珊，今日在珠巴3号路一带的茶室接受记者询问有关近日来勤走访各茶餐室，是否是为即将到来的埔奕区补选做好准备时，作出上述回应。

他强调，无论最终出战人选是谁，他们都会身穿小蜜蜂制服和打着人联党团队的旗帜，积极展开走访活动。

在走访活动间中，不少民众也借机向市长反映民生课题，因此市长俞小珊认为，在为补选做准备的同时，也能让他走入群众，听取民声。

另外，他也补充说，由本月1日开始的走访活动将一直持续到补选。

除了砂人联党美里埔奕支部主席兼美里市长俞小珊，今日出席的包括砂人联党中央秘书长兼卑尔骚支部主席拿督陈超耀律师、卑尔骚支部青年团团长梁振林、人联党埔奕支部宣教范发春和美里市议员谢超强等。