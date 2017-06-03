俞小珊：其他黨不可干涉 人聯將卯足力爭埔奕議席

俞小珊：其他黨不可干涉 人聯將卯足力爭埔奕議席

俞小珊和党员及人民合影。

（本报美里2日讯）“属于自己的就要争取回来！”人联党争埔奕州议席。

“埔奕议席其他党是不可干涉，我们不明白为什么友党不能还给人联党。”人联党美里团队今早在龙门客栈进行第二天的“会见群众”活动中，埔奕区支部主席兼市长俞小珊接受媒体访问时如是指出。

他说，实际上埔奕州议席就就属于人联党的，因此无论如何人联党会尽全力争取回来。

他表示，进行“会见群众”只是要向人民展示人联党的决心，要把席位争取回来，因为这是一个挑战，一旦回归后就是面对第二挑战的竞选。

美里人联党都希望埔奕议席能回归，如果最后是拿不回，这对人联党来说是非常失望。

“毕竟我们去年州选举曾经给友党一个机会，但最后获得了一个失败！”俞小珊与媒体作出以上谈话。

他补充，对于现在的情况而言乃是不明朗，砂国阵最高领袖即首长未作出决定，不过，美里人联党埔奕支部行动室已做好准备。

“当然，我们也希望行动党就陈长锋双重国籍事件向法庭提呈诉讼挑战议会决定之事能尽快解决，毕竟要有一个了断。”

時間都花在政治路上

俞小珊有妻兒支持

（本报美里2日讯）政治里都是身不由己，俞小珊妻儿背后支持！

自人联党埔奕支部主席俞小珊上任美里市长后，就开始背负重务，除了每天上下班之外，还要为美里发展策划，与市议员开会，外出公干。

不但如此，他除了出席受邀的活动之外，也在晚上时间都出来参与，回到家已是子女和爱妻已入睡的时间。

即将举行的埔奕补选，是砂州人联党最为关注的一个竞选，人联党补选设法把埔奕区席位争取回来，埔奕支部党主席俞小珊在这项补选是扛起重担的一位。

目前，他必须为补选与党员和领袖们开会，也出席亲民活动，工作负担重重，很多时候都已经影响了他家人的时间。

他今早受记者访问时表示，最近很忙，陪家人的时间就少了，不过好在有党员们的帮助，可以让他减轻负担。

他告诉记者，长女已24岁，儿子20岁，他们已经长大，知道他工作忙，所以一直都和妻子支持他，只要一家人同心，就能达成目标。

人聯黨呈戰將名單 俞小珊：未有動靜

（本报美里2日讯）人联党埔奕补选名单已呈上州政府，但目前仍未有动静。

俞小珊日前向媒体指出，国阵领袖将于达雅节过后，相信于本月2日之后宣布埔奕补选候选人名单。

针对以上的说明，媒体今早追问他是否最近3位人联购买提名表格的党员，是否已被传召到古晋会见领袖等等，他回答说还未有消息。

他说，埔奕支部呈交给州政府的名单都是来自人联党有潜能的人士，党部要的是栽培他们，至于知名度方面，我们始终也要有一个开始，就比如行动党的前埔奕区州议员陈长锋。

人联党埔奕支部5月30日购买3张N74埔奕补选提名表格，并派出支部宣教范发春、组织秘书许赞宏，以及执委秘书蔡志维到市政局购买。

今天在“会见群众”当中，他们3人都有出席，和多位党员，由党主席俞小珊率领。