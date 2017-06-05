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佳仁坦承是精神病患！暴怒公開遭誘吸毒

发布于 June 5, 2017
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韩国女团Brown Eyed Girls成员佳仁近来饱受网路谣言困扰，上月23日她因去看医生被传怀孕，与演员朱智勋恋爱ING的她更因男友曾呼麻，被质疑也有染毒。她4日在IG霸气呛散播流言者“惹我没好事”，自称是“毒虫的女友”，表示：“我做好了死的觉悟，以及入狱的觉悟。”透露朱智勋的朋友朴正旭（音译）曾邀他一起呼麻，但她拒绝对方，强调自己“堂堂正正地活着，以后也会是如此”。
29岁佳仁形象性感冷艳，每次推出新歌都以超尺度引发话题，3年前因拍MV与朱智勋擦出火花，却引来不少莫名的负面揣测。去年网路上流传出2人的性爱照，但疑是遭有心人士陷害，上月她住院被网友质疑怀孕，让她气到在IG上截图网友留言，一一做出回应，这次惹上毒品传闻，让她再也忍不住，选择说出真相。
佳仁连发4则IG，写道：“是的，我是正在接受治疗的精神疾病患者，但我一点都不觉得丢脸，因为是能治愈的。首先我做好了死的觉悟，以及入狱的觉悟，现在开始我要说出我发疯的理由。”她以“毒虫的女友”自称，但朱智勋已甩开乎麻丑闻重返演艺圈，她也表示：“当然我所知道的他是已经接受了所有该承受的惩罚，比谁都还认真活着。”
她PO出自己和朱智勋好友朴正旭的对话，坦言曾因精神状况问题差点染毒，但最后仍选择接受正规治疗来克服精神问题，警告对方不要再邀她吸毒。最后她更霸气表示：“因为形象的影响无法拍广告也没差，我已经赚了花到死、吃到死都够用的钱，今后我也会每3个月接受毒品检查，我要让你们知道惹火我个疯女人不会有好事的！”


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