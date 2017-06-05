首页 新闻 北砂新闻 人聯黨美里團隊 積極走入基層聽民意

人聯黨美里團隊 積極走入基層聽民意

发布于 June 5, 2017
众人于埔奕7号路先进茶室外合照留念。
众人于埔奕7号路先进茶室外合照留念。

（本报美里4日讯）砂人联党美里团队今日持续在埔奕区范围咖啡店活动，以贴近民情，积极听取民声、收集民意、汇聚民智，促进相关民生事项的解决。

于今早8时30分，砂人联党史纳汀支部主席兼旅游，艺术与文化助理部长拿督李景胜、特别助理陈宏祥、砂人联党史纳汀支部署理主席甲必丹蔡刚明、砂人联党史纳汀支部妇女组主任叶秀英市议员、砂人联党埔奕支部署理主席沈炎龙等美里各支部党委于埔奕7号路福海茶室用餐集合，随后即向民众握手问好。

之后众人更也步行向附近商家握手，而商家们及民众更趁机向他们作出各项民生问题，并希望能获得改善及解决。

当一行人在先进茶室进行握手问好时，人联党中央宣教秘书兼埔奕支部主席俞小珊及党委也正好抵达该茶室，众人更在该茶室外合照留念。

李景勝：光說不做 居民勿受反對黨誤導

（本报美里4日讯）旅游，艺术与文化助理部长拿督李景胜呼吁，居民们要有分辨能力，不要轻易被反对党的不实言论有所误导，因为反对党只会光说不做。

他说，虽然来自西马的反对党口口声声向砂拉越人强调，他们非常了解砂州的民情，但是他们却无法为本地人办事。

他透露，人联党是砂拉越首个政党，于1959年成立，拥有58年的历史，是个无宗教及种族之分的多元政党，党员人数遍布全砂各地，拥有各种族群的党员。人联党非常提倡砂拉越人的砂拉越精神（Sarawak for Sarawakians），为此他感到非常光荣。

李景胜今日带领人联党史纳汀支部执委一行人，到杜当德沙拉斯徙置区居民易基家贺节时表示，居住在杜当德沙拉斯徙置区的居民，有些是从加拿大山非法木屋区搬迁过来，居民们透过政府特别援助计划申请水电供，只需缴付90令吉，剩余费用以分期付款方式缴付。

他说，其实政府非常体恤人民，一直以来都有推行利民政策，包括成立1马诊所，让国民享有一定素质的医疗福利。

“居民们只需要在1马诊所缴付1令吉就可以看医生和拿药，费用十分低廉，所以人民应该要懂得如何感恩。”

他说，美里的州议席及国会议席，在过去曾属于国阵成员党的人联党传统堡垒区。他希望，美里的州议席及国会议席，在来届选举能够继续成为国阵的堡垒区。”

 


  • 廖中莱（左5）在左起拿督陈利发、拿督骆福汉、拿督郭家骅、拿督陈德钦、中国驻槟总领事吴骏、拿督何国忠、拿督蔡宝镪和拿督吕启泰陪同下签名。

    中央借貸「賣國」檳卻受「肯定」 廖中萊斥林冠英雙標準

    （槟城4日讯）中央政府向中国借贷是“卖国”，槟州政府向中国借贷是受“肯定”？马华总会长拿督斯里廖中莱抨击槟首长林冠英言论双重标准，林冠英与敦马哈迪存有政治与个人议程以打击中央政府。…
    June 5, 2017
    0 second read
  • 祖卡乃（左2）与海事执法机构执法人员示出所起获的大麻。

    重達629公斤市價180萬 海事局海上撈獲大麻

    （亚罗士打4日讯）629公斤市价180万令吉的大麻抛下海！大马海事执法机构（APMM）昨日上午约9时20分接获上述投报后，前往调查，成功将在海上漂浮的大批大麻打捞上岸。 该机构北马…
    June 5, 2017
    1 second read
  • 坠毁的小型飞机，卡在大道旁，吸引人们去前观看。

    機師乘客幸無恙 小型飛機急降撞大道

    （新山4日讯）一架Piper PA28轻型飞机今天降落在努沙再也埔来一座未启用的高架桥，所幸没有造成意外。 民航局总监拿督斯里阿查鲁丁说，此事于今早10时15分发生，机上的3人皆安…
    June 5, 2017
    4 second read
载入更多相关文章
  • 配合创党58周年，拿督李景胜率领全体出席者高喊三声“砂哈地”，以提高士气。

    直屬戰將出戰埔奕區 俞小珊：人聯黨不贊同

    （本报美里4日讯）美里埔奕区州议席补选让国阵直属候选人出战，不合理，人联党绝对不赞同。 砂人联党埔奕支部主席俞小珊是出席创党58周年，砂人联党美里实务的国会联委会举行升旗仪式后，在…
    June 5, 2017
    0 second read
  • 砂人联党埔奕支部主席俞小珊、宣教范发春等人在河婆饮食中心进行走访活动时摄。

    若直屬戰將出戰埔奕州席 俞小珊：尊重首長決定

    （本报美里4日讯）“不论埔奕区补选是否是场硬战，人联党都会全力以赴，因为埔奕选区是人联党的传统区。” 砂人联党埔奕支部主席俞小珊今日在河婆饮食中心进行走访活动，针对记者就首长拿督阿…
    June 5, 2017
    1 second read

  • 蔡金忠： 場面活動 派粥並非衝著補選來

    （本报美里3日讯）“这是常年活动，并非为了补选而来！” 联民党埔奕支部主席，也是日前购买提名表格的蔡金忠今日下午在室内体育馆停车场与党员及青统社团埔奕分部会所举办的派粥活动上，接受…
    June 4, 2017
    0 second read
Load More In 北砂新闻
评论功能已关闭