人聯黨美里團隊 積極走入基層聽民意

众人于埔奕7号路先进茶室外合照留念。

（本报美里4日讯）砂人联党美里团队今日持续在埔奕区范围咖啡店活动，以贴近民情，积极听取民声、收集民意、汇聚民智，促进相关民生事项的解决。

于今早8时30分，砂人联党史纳汀支部主席兼旅游，艺术与文化助理部长拿督李景胜、特别助理陈宏祥、砂人联党史纳汀支部署理主席甲必丹蔡刚明、砂人联党史纳汀支部妇女组主任叶秀英市议员、砂人联党埔奕支部署理主席沈炎龙等美里各支部党委于埔奕7号路福海茶室用餐集合，随后即向民众握手问好。

之后众人更也步行向附近商家握手，而商家们及民众更趁机向他们作出各项民生问题，并希望能获得改善及解决。

当一行人在先进茶室进行握手问好时，人联党中央宣教秘书兼埔奕支部主席俞小珊及党委也正好抵达该茶室，众人更在该茶室外合照留念。

李景勝：光說不做 居民勿受反對黨誤導

（本报美里4日讯）旅游，艺术与文化助理部长拿督李景胜呼吁，居民们要有分辨能力，不要轻易被反对党的不实言论有所误导，因为反对党只会光说不做。

他说，虽然来自西马的反对党口口声声向砂拉越人强调，他们非常了解砂州的民情，但是他们却无法为本地人办事。

他透露，人联党是砂拉越首个政党，于1959年成立，拥有58年的历史，是个无宗教及种族之分的多元政党，党员人数遍布全砂各地，拥有各种族群的党员。人联党非常提倡砂拉越人的砂拉越精神（Sarawak for Sarawakians），为此他感到非常光荣。

李景胜今日带领人联党史纳汀支部执委一行人，到杜当德沙拉斯徙置区居民易基家贺节时表示，居住在杜当德沙拉斯徙置区的居民，有些是从加拿大山非法木屋区搬迁过来，居民们透过政府特别援助计划申请水电供，只需缴付90令吉，剩余费用以分期付款方式缴付。

他说，其实政府非常体恤人民，一直以来都有推行利民政策，包括成立1马诊所，让国民享有一定素质的医疗福利。

“居民们只需要在1马诊所缴付1令吉就可以看医生和拿药，费用十分低廉，所以人民应该要懂得如何感恩。”

他说，美里的州议席及国会议席，在过去曾属于国阵成员党的人联党传统堡垒区。他希望，美里的州议席及国会议席，在来届选举能够继续成为国阵的堡垒区。”