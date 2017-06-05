中央借貸「賣國」檳卻受「肯定」 廖中萊斥林冠英雙標準

廖中莱（左5）在左起拿督陈利发、拿督骆福汉、拿督郭家骅、拿督陈德钦、中国驻槟总领事吴骏、拿督何国忠、拿督蔡宝镪和拿督吕启泰陪同下签名。

（槟城4日讯）中央政府向中国借贷是“卖国”，槟州政府向中国借贷是受“肯定”？马华总会长拿督斯里廖中莱抨击槟首长林冠英言论双重标准，林冠英与敦马哈迪存有政治与个人议程以打击中央政府。

“外国领导不管是沙地、印度还是中国，都对大马有信心，正面看待大马发展。反观反对党和有心人却制造假像，说中央向中国借贷是出卖国家主权。”

槟州马华一带一路中心周日举行推介，廖中莱抨击槟首长林冠英，在中央政府向中国借贷上，尽说负面言论。但槟州向中国银行借贷，却形容是外国对槟州经济的肯定。

“我们对这种言论感到不可思议。证明同样的事情在不同政治平台上，就讲不同的话。我们要揭穿林冠英过去在很多课题上，都以两种立场或多种立场，来误导人民的做法。”

马华推动一动一路不遗于力，他于周日推介礼后的记者会上，强调大马自主权获得尊重。一带一路在槟设中心，将积极推动槟州经济发展，马华没有出卖国家主权。

他揶揄前首相敦马哈迪，任相期间曾公开评价中国是友善国家，中国前往各国是进行商业活动，不曾发动侵略他国行为，是提倡和平繁荣之路。

“有心人要把一带一路搞成种族课题，说大马成为中国殖民地。敦马已经忘记了过去说过的话，是换一个位子，就换了脑袋。”

他捍卫中央政府向中国贷款，获得许多优惠如低息、首7年内无需摊还等，能在有关期间发展基本设施。大马是最早支持一带一路，也是最早收获的国家。

因此，他说，外国领导不管是沙地、印度还是中国，均对大马有信心和正面看待大马发展。反观反对党和有心人却制造假像，指斥这是出卖国家主权。

“所以我用上述论点纠正林冠英和敦马谈话。他们的言论，我们都可一一击破，他们存心用政治与个人议程，打击中央各种行动。”

他重申，大马与中国合作是互利共赢，确保在一带一路精神上，建立经济共同体，互相尊重、确保国家发展。

一帶一路中心 廖中萊：惠各族群

媒体询及马华槟州联委会设立一带一路中心，是否给槟马华带来政治上的正面冲击，或成槟马华全国大选竞选武器时，廖中莱强调其正面意义是团结全民、共同发展国家。

他重申，马华积极实践所有承诺，让一带一路中心给槟城乃至北马人民提供服务，将给各族群尤其国家带来正面经济发展。只是，他话锋一转，讥讽说马华与由行动党主导的槟州政府不同。槟首长林冠英过去以来，许下的51项承诺许多至今均未兑现，但马华将聚焦在国家发展，兑现承诺。

他讽刺林冠英，自己向中国借贷是受肯定，中央向中国借贷是负面，所有事情于自己有利，都是正面的。于国阵的，都是负面的。实际上，朝野可共同发展国家，无需发表具煽动和扭曲的言论。

“51项承诺”是巫统浮罗勿洞州议员法力在5月槟州议会期间提出，指斥州政府共有51项计划，没有全面落实。

首相拿督斯里纳吉有意将大马发展为“东盟区域物流中心”，交通部长拿督斯里廖中莱强调槟州港口潜力无限，槟州港务局将在较后公布“槟州港口发展蓝图”。

他指出，泰南货柜物流近年愈见蓬勃，首相纳吉正积极处理马泰边境移民与检疫中心24小时开放事宜，积极发展大马物流。

廖中莱也是大马物流委员会主席。他说，槟城为国内重要工业中心，港口和机场都是重要出入口。中央政府将顺着泰南物流发展，在未来重点发展槟州港口，成东南亚区域中心。“港口蓝图方面，我会交给作为槟州港务局主席的拿督陈德钦公布。”

陈德钦较后补充，是份蓝图将涵盖港口、码头和邮轮码头等发展。

马华副总会长兼马来西亚策略分析与政策研究所（INSAP）主席拿督何国忠也在会上，发表重点演说。另外，槟马华对华事务委员会主席拿督郭家骅也受邀致词。