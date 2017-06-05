中国-中东欧博览会 亮点逐个数

6月8日至6月12日，第三届中国—中东欧国家投资贸易博览会(以下简称“中东欧博览会”)将在宁波举办。其中包括：第四届中东欧国家特色产品展、中东欧国家果蔬肉类展区、茧丝绸展区及中国—中东欧国家贸易（跨境电商）对接会。今年的中东欧特色产品展共设有2个馆，展区面积比上届扩大50%，参展商品数量初步统计比上届增加80%。

参展产品规模创新高

届时，中东欧特色产品展共有中东欧16国的240余家企业273个展位参展。其中规模较大的团组有：主宾国捷克团30家企业、波兰30家、罗马尼亚和拉脱维亚均有25家左右企业参展。特色商品参展规模之大前所未有。今年，新增场馆的中东欧展览，展位达到500个，上百个品类，超过千余种商品，参展规模和商品种类、数量均为历史之最。其中匈牙利、罗马尼亚的肉类及波兰的苹果等都是首次引进。

更设置了为中东欧肉类果蔬展区、茧丝绸展区、侨商中东欧商品展区和一带一沿线国家商品。其中，新设的肉类果蔬展区展品丰富。目前有波兰苹果、匈牙利牛肉和猪肉、斯洛文尼亚奶粉和芝士等乳制品、斯洛伐克水果罐头、阿尔巴尼亚的蜂蜜和拉脱维亚的鱼罐头等报名参展。

同时，针对中东欧采购商，由宁波市商务委消费处牵头，向与宁波有密切合作的省市武汉、南昌、重庆、福州、厦门、南宁、上海(大型零售企业总部)、南京、苏州、无锡、湖南、宁厦、四川、贵州以及东三省等地，发函或主动上门进行邀请，主要邀请国内的进口商品代理商、经销商、商超集团等。

多项活动全方位打造合作平台

本届中东欧博览会以“释放合作潜力，促进互利共赢”为主题，将安排会议论坛、投资洽谈、贸易展览、人文交流等15项活动。

会议论坛 第二次中国—中东欧国家合作发展论坛、中国(宁波)—中东欧国家城市市长峰会、第二届中国-中东欧国家质检合作对话会；中国-中东欧国家海关合作论坛及2017中东欧国家华侨华人宁波峰会。

投资洽谈 第三次中国—中东欧国家投资合作洽谈会、第四届中国—中东欧国家商协会商务合作大会及中国—中东欧国家浙江合作项目签约活动。

人文交流 主宾国活动、第四次中国—中东欧国家教育合作交流会、2017中国（宁波）—中东欧国家旅游交流周及“舌尖上的中东欧”等人文相关交流活动。