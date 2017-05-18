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JJPTR臉書未貼詳情 千人宴無取消跡象

发布于 May 18, 2017
解救普通人”晚宴据称将于时代广场酒店的宴会厅举行，会场可容纳1200人。
解救普通人”晚宴据称将于时代广场酒店的宴会厅举行，会场可容纳1200人。

（吉隆坡17日讯）“解救普通人”（JJPTR）创办人李宗圣昨日被警方逮捕后，不少投资者开始关心即将于本周六（20日）举行的千人宴是否仍如期举行。
“解救普通人”的两周年千人宴原定于本周六在吉隆坡时代广场酒店举行，根据探悉，该酒店在周六晚确实有一场千人的公司晚宴，而截至目前没有任何取消的迹象。
据悉，时代广场酒店的宴会厅周六晚上已经被一家活动策划公司订下，并已经将相关的器材移到宴会厅，为周六的活动做准备。
对照周五至周日的活动，只有周六晚上是一场千人活动，与“解救普通人”的千人宴人数吻合，而酒店方面也没有接获任何活动取消的通知。
另外，“解救普通人”官方脸书至今也未贴出任何有关晚宴的详情，同时只有一、两位网友询问晚宴是否如期举行，但相信这些网友并非会员。
该官方脸书最后更新日期为5月8日，该贴文是透过两张模糊的照片向会员证明该公司的退款，并呼吁会员给于公司更多的时间处理。
李宗圣与两名助理于本周二清晨被警方逮捕后，警方已获得法庭批准将3人延扣3天作进一步调查，这意味着若没有检控或进一步延扣，3人最迟会在本周五获释。
李宗圣在“解救普通人”被爆崩盘后，虽然声称自己仍在马来西亚，但却从未公开露面。一直到本月10日，他在民政党青年团署理团长杨锦成的牵线下，在吉隆坡怡保路睦邻计划中心短暂出现1小时，但同样未针对崩盘事件做出交待。
他在公司崩盘后，曾表示本身会出席20日举行的千人宴，随着他已经被警方逮捕，若能赶在周五获释，他是否会如期出席千人宴，对投资者们说明事件来龙去脉，仍是未知数。
另一方面，警方在逮捕李宗圣前，曾放话不排除在晚宴当天到现场捉人，因此，李宗圣员工与会员是否会如期出席晚宴，也引人关注。
此外，“解救普通人”官方网站也已停止让新会员登记。
另一方面，民政党青年团署理团长杨锦成表示，JJPTR目前依据各州属找出3000多名的残疾人士投资者，若3人延扣后获释，而李宗圣是真心的话，应该会再次退款给残疾人士。询及近期是否安排退款活动时，他说，他过去都是透过第三方，即JJPTR的投资者的接洽下和联络李宗圣，但前几天联络不上，后来才得知李宗圣被逮捕。
随着JJPTR公司崩盘消息传开后，一些投资者前往警局报案，但杨锦成指出，一旦警方展开调查，银行户头就会被冻结，最后拿不到母金，所以他才透过第三方接洽下，举办退款活动。


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