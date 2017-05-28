emart志工隊救火立大功 杜當某快餐店失火

emart超级市场某快餐店进行例常维修，员工在开启炉灶时，炉灶火突然变大，波及上面的排气管而起火燃烧。

（本报美里27日讯）例常维修炉灶时却不幸起火波及排气管，某快餐店烧毁，损失有待估计。

不过幸好受过防火课程的emart超级市场消防志工队及时展开灭火行动，成功控制火势，没有蔓延隔邻，也没有造成任命伤亡。

此火患于今日下午4时50分发生在杜当某快餐店，起火原因是因为维修工人正在餐厅厨房进行检查保养，当该员工开启炉灶时，炉灶火突然变大，波及上面的排气管。

快餐店女员工受询问表示，当火苗波及上面的排气管时，火势很快就蔓延，员工们见势不妙，即刻叫喊通知所有人，很快的大家都逃离，员工同时也向该超市保安求助。

快餐店员工起初试探使用灭火器灭火，但火势过大，6桶灭火器始终灭火无效。

当时在快餐店工作的人员共有14人，当火势蔓延时，有女性员工成功拿走自己的手提包逃离，有者则来不及，手提包里的金钱、身份证和个人文件烧毁，有数位女工被吓得当场哭泣。

在发生火警之际，该超市管理层立刻命令要求商店内，菜市场和水果摊小贩暂停营业，至于超市一切操作也暂停，并获得大家的配合与合作。

商店工作者马上关店，小贩也暂时停止营业，建筑物内大约有1千多顾客和工作人员疏散到停车场等候，以避免阻碍超市消防志工和消拯员进行灭火。

emart超市25位消防志工队紧急接水管并拉到冒烟处喷射，成功控制火势。罗冰消防与拯救局派出2辆救火车和1辆水槽车进行灭火工作。

罗冰消防与拯救局局长刘保祥表示，所幸事发时emart超市的消防志工队及时援助，因此没有波及2楼商店和隔邻，并感激志工队的见义勇为，这是非常令人赞赏的事。