90年代清纯偶像 川越美和驚爆已死9年

新一期日本杂志《周刊女性》报道，90年代初日本人气偶像川越美和，原来已于9年前，即2008年4月在寓所身亡，终年35岁。报道指美和于2007年引退后，便失去音信，死前更是孤独潦倒。消息曝光后，川越美和圈内友人纷纷表示哀痛与自责。友人表示，当年曾试图联络她仍在世的母亲和姐妹，但家人皆不愿出面处理。

美和于1988年凭处女单曲〈Looking at You〉出道，1989年凭第4张单曲〈只是梦境〉夺得《第31届日本唱片大赏》新人奖，随即人气急升，可惜其后事业一直走下坡，2007年主演最后作品为真人版电影《鬼太郎》，扮演井上真央的母亲，但中途已辞演，之后更退出演艺界。

据悉，川越出道20年收入相当可观，却因替人作保一夕破产，转做地产公司电话客服员，和2只宠物法国斗牛犬住进公司宿舍。传她当年曾求助宿舍附近理发店老板，“我没有钱，可以帮我剪发吗？”还提出愿当美发助理，但老板没答应。有友人劝她到风月场所赚快钱，但遭她拒绝。

死前孤独潦倒

半年后她辞职搬离宿舍，但因爱犬将宿舍的墙和床抓花，被索偿80万日圆（约3万848令吉），令她雪上加霜。其后她搬到品川居住，饱受经济压力之苦，加上患病要支付医药费，令她非常拮据。2008年4月，她不得不搬到大田区的木屋居住。不过，一星期后，业主未能与美和联络，于是报警求助，警方入屋发现美和陈尸家中，估计已死去数天，死因是心脏衰竭。现场数袋狗食与她消瘦身形对照，疑是贫困之际她宁自己挨饿，也不愿让爱犬受苦，潦倒光景令人不胜唏嘘。