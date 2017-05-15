70歲豬哥亮清晨5時癌逝　家屬：走得安詳

猪哥亮40年的演艺人生高潮迭起。

台大医院今证实，猪哥亮因癌细胞转移至腹腔、肺脏、肝脏，并发肝衰竭，今天清晨5点左右去世。经纪人苏瑞煌表示，家属已证实猪哥亮死讯。家属约8点半发声明，表示猪哥亮走得平和、安详，祝福他在天上仍然散播着欢笑。

谢金燕经纪人刚刚透过讯息表示：“请原谅！这些由家属及猪大哥经纪人回复。”

早上7时许，遗体已经运送到新北市板桥区长江路上的「龙华会馆」，据悉儿女陪伴在旁，但是无法证实有谁到场，家属都在会馆内办理父亲的后事，早上会馆内助念，大体助念结束后才会移往别处。但遗憾的是谢金晶今天将从印尼搭机返回台湾，无缘见父亲最后一面。

家属声明全文：

各位喜爱猪哥亮的朋友们很谢谢你们从他复出以来都给他很大的支持和肯定

让他对他的任何一次的表演都竞竞业业 要给每个朋友带来欢笑

虽然很不舍也很难过 但这次还是要跟大家说

大家喜爱的猪大哥

已经在今天早上凌晨5点多于台大医院 离开我们了

他走的平和 很安详

困扰他的病痛 再也不会让他感到难受

这段生病的其间

我们真的很谢谢各界的朋友给他不断的支持 和鼓励

但他真的累了 所以离开人生的这个舞台

也希望 喜爱他的朋友们 能给他深深的祝福

祝福他在天上仍然散播着欢笑

也希望大家心里记着这位秀场天王 你们口中的—猪大哥谢谢各位