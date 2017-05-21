604警官完成培訓 華裔畢業生僅17人

部分毕业警官和照。

（吉隆坡20日讯） 604名完成9个月培训的警官将在未来3年被派驻全国各警局服务。除了74％的毕业生为马来友族，根据副全国总警长丹斯里诺拉昔说另有17人为华裔，只占毕业生人数的2.9％。

他说这些警官从一名普通市民完成9个月的培训并非易事，接下来将被派驻全国各警局服务3年。他说全国共有12万4000名警员，每年会有约5000名警员因各种理由留下空缺，有待填补。

在逾600名的毕业警官中，只有10余名为华人毕业生，使他们成为中文媒体的焦点。

在接受访谈的其中7名男女警官毕业生中，叶进全说，他在中学时代是违法行为的受害者，曾遭抢劫及恐吓，知道其中的感受。他说其来自的地方治定欠佳，所以从小希望能当上警员。他认为社会的治安有赖共同献力，若没有执法人员，又如何能确保社会安全。而他本人希望能成为刑事调查组一员。

另一名结业生刘岳铭毕业自大学工商管理系，他说，社会治安恶化，希望能献己之力。针对警员面对生命风险，陈文辉（28岁）则认为接受专业培训的警员将可减少面对的风险。张志华承认各行各业不乏害群之马，不能一根竹竿打翻整条船，反之加入警队却可奉献自己的能力来纠正社会对警队存在的一些负面印象。

值得一提的是，其中一名毕业生李豪聪（21岁）来自警察世家，父亲服务警队30多年，其堂哥在全国警察总部服务，另一名亲友也在莎阿南服务警队。他是在银行服务一年，几近乎放弃当警员后，才接获警方通知录取加入警官训练。

“我那时等了一年没有消息，快要放弃了。”

萧建威（28岁）也同样说加入警队是小时志愿，相信警界充满挑战性。