5.5強震侵襲新疆 大批房屋倒塌8死數十傷

印度房屋婚禮時塌垮 釀23死28傷

（新疆乌鲁木齐11日综合电）新疆喀什地区塔什库尔干县周四早上发生里氏5.5级地震，震源深度8公里。新疆地震局周四早表示，此次地震震源深度浅，震央靠近县城，因老旧房屋较多，因此造成多人伤亡。

塔什库尔干县医院墙砖出现脱落，已经出现部份房屋倒塌，并有当地人被埋，截至目前死亡人数已增至8人死亡，廿多人受伤，一百八十多户房屋倒塌。

中国官方媒体新华社快讯报道指，中国地震台网正式测定周四凌晨5时58分，在新疆喀什地区塔什库尔干县发生5.5级地震，震源深度8公里。此后当地连续发生多起余震。

中国国际救援队引述新疆地震局现场人员消息，地震发生后，当地不少建筑物损毁，当地一家主要医院内的天花倒塌，墙身剥落，药物散落一地；另有多幢房屋大面积倒塌，有人被埋。

因地震震源深度浅且震央靠近县城，当地房屋已建成多年，但未拆除的老旧房屋比较多，因此造成较多人员伤亡。目前初步统计已造成8人死亡，廿多人受伤，180多户房屋倒塌，789人受灾，受灾最重地区塔县塔乡库孜贡村3大队。

当地地震局表示，由于震央接近县城、震源较浅，加上当地老旧房屋较多，因而令死伤人数急增。目前官方及民间的救援组织已陆续出发前往灾区拯救灾民。

这次新疆地震位处喀什地区塔什库尔干县内，在震央的100公里范围内，1千600年来只发生18次5级以上地震，最近一次地震已是11年前；最严重地震发生在1896年3月4日，当年造成8死3伤，42间房屋倒塌，近千头牲畜死亡。

据了解，新疆范围内有五大地震带，是中国地震频生的省区之一，且震级大、影响范围广。所幸新疆幅员辽阔，人烟稀少，虽然强烈地震不时发生，但震央大多数都集中在山区，人命伤亡与财物损失远较中国东部地区发生地震时要轻得多。

在新疆历来的地震灾害中，以1902年在阿图什市的8.5级地震伤亡情况最严重，地震令山体崩塌，平地开裂，逾万间房屋倒塌，近千人死亡，牲畜亦伤亡惨重；而1985年在乌恰县的7.4级地震是现代新疆地震中最严重的一次，造成67人死亡，逾200人受伤，灾后县城变成一片废墟。