5轉型計劃確保前景卓越 馬印將反擊抵制棕油國

纳吉为国家棕油业迈入100周年纪念邮票主持推介仪式。

（瓜雪18日讯）首相拿督斯里纳吉说，大马和印尼将反击抵制棕油的国家包括欧盟。

他指出，日前他在马尼拉出席东盟峰会时已与印尼总统佐科威讨论，以便大马和印尼透过棕油生产国理事会（CPOPC）说服相关国家，有关对棕油的负面指控是毫无根据。“我们必须告诉他们（抵制棕油的国家），大马和印尼并非没有能力的国家，我们也向他们买许多产品。

“抵制棕油的国家或将面对大马和印尼的反击。”

他今天出席国家棕油业迈入100周年庆祝活动，在致词时这么说。

出席者包括种植及原产业部长拿督斯里马袖强、城市和谐、房屋及地方政府部长丹斯里诺奥马、森那美集团主席丹斯里阿都干尼，以及联邦土地发展局主席丹斯里沙里尔。

纳吉也划出5项必须进行的转型计划，以确保棕油业在未来100年取得更卓越的表现，当中包括落实大马永续棕油认证（MSPO）。“目前国家棕油业面对各项挑战、指控及负面看法，数个非政府组织声称种植油棕无法永续、污染环境及导致森林被砍伐的情况发生在我国。”

“有鉴于此，政府已采取积极措施，从2019年12月31日起强制落实大马永续棕油认证。此举也将保护棕油业的利益及出口至先进国。”

纳吉说，此外，有必要投资在研发及商业化活动，以支持棕油业发展；着重及加强人力资本发展；鼓励更多专业人士涉足棕油业，以及为翻种及新种植油棕计划提供资金。“我宣布额外发放5亿1000万令吉拨款予未来3年的小园主翻种油棕计划，及小园主新种植油棕计划。”

“政府在今年已批准种植及原产业部申请的1亿3000万令吉额外拨款。”