40萬令吉破門行竊案 警逮8嫌助查

（本报美里2日讯）警方成功侦破美里埔奕三号路独立洋房破门行窃损失40万令吉案件，并逮捕了8名嫌犯助查。

回顾报道，贼徒是于4月24日晚上，趁屋主举家回乡时，撬窗潜入做案，偷走金饰和之前财物之外，也将2辆轿车驾走，搬走2台平面电视，损失40万令吉。

除此之外，贼人在该住家所有卧房翻箱倒柜，寻找贵重财物，然后就地解渴，开冰箱喝饮料。此破屋行窃案发生在埔奕3号路1间独立双层洋房，女事主为42岁的友族。

美里警区副主任史丹利警监今在新闻发布会上表示，他们在公众提供情报下，24小时内寻获2辆报失车辆，于傍晚6时20分在勒冷普吉逮捕2名年龄介于33岁至35岁的土著籍嫌犯查办。警方也在其中1名嫌犯家中起获一台手提电脑。

4月26日早上11时30分，警方在罗东某购物中心的停车场拘捕1名女嫌犯，并在其轿车内起获了多达11样贼赃，其中包括有平板电脑、数码相机、多款车型的车钥匙、门钥匙、智能手机等。

他披露，隔日凌晨1时40分，民都鲁警方拘捕了3名年龄介于32岁至35岁涉及此案的华裔嫌犯，并交由美里警方法办。美里警方也于同日下午2时40分在甘榜杜当拘捕2名18岁嫌犯，分别为华裔及土著籍，起获一辆轿车及一部干案时所使用的智能手机。

美里警方在成功侦破美里埔奕三号路独立洋房破门行窃案件的同时，也侦破了其它的行窃案，起获了多个贼赃，其中包括有平板电视机、音响器材、汽车零件、现金等等。

此案迄今有8名嫌犯被扣，警方援引刑事法典第379A（偷窃）条文、以及警方已援引刑事法典第457条文（破门行劫）条文，来对案件展开调查。