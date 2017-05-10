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308複合區感謝晚宴 石山獅會獲4獎

发布于 May 10, 2017
石山狮子会在第55届国际狮子会308复合区年会的308-A2区感谢晚宴获得4个奖项。
石山狮子会在第55届国际狮子会308复合区年会的308-A2区感谢晚宴获得4个奖项。

（本报美里9日讯）石山狮子会在第五十五届国际狮子会308复合区年会的308-A2区感谢晚宴荣获4个奖项，鼓励该会继续为群众服务及社会付出贡献。

该会2016至2017年度的会长陈龄、秘书杨艾丽丝及财政杨谦裕，获得卓越会长奖、卓越秘书奖及卓越财政奖，同时也获得颁发优异分会奖项。

这项感谢晚宴是于4月29日在新山举行，获得国际狮子会308复合区的马来西亚、新加坡及汶莱国家的每个分会派代表出席大会及晚宴。

石山狮子会在过去举办及参与多项有益的社区服务活动，积极为慈善及义务工作付出的贡献及表现获得肯定。

国际狮子会308-A2区总监黄丽琪于当晚颁发奖项予全体得奖者。她希望308-A2区全体狮子会在未来继续为社会有需要帮助的群众给予协助，展现狮子会以服务为目的的团体。

另一方面，石山狮子会会长陈龄感谢全体理事及会员的配合及付出，虽然该会仍是个小会，全体会员人数不到25人，但却积极的参与社区活动。

“在理事及会员们都极积及落力之下，发挥团队精神参与社区服务及义务活动是难能可贵的精神，希望延续这般服务与回馈社会的决心。”

 


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