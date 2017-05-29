308複合區幼獅論壇開幕禮 首長贊幼獅會成員參與

史诺登拉旺（左3）为2017年第四十四届308複合区幼狮论坛主持开幕礼。

（本报古晋28日讯）首长拿督阿玛阿邦佐哈里乐见幼狮会为一些需要受助的弱势群体提供援助，并相信无论是现在或是未来，该会的努力会为社会带来正面的改变。

“你们现在的经历，会在你们的未来发挥作用，帮助你们成为未来的领袖。”

阿邦佐哈里今日在2017年第四十四届308複合区幼狮论坛开幕礼上致辞时，赞赏幼狮会成员积极参与论坛的筹办，也肯定狮子会在全国各校设立幼狮会的措施，让年轻人有机会参与社会服务工作，同时发展领导才能及学习负责任。

由于阿邦佐哈里不克出席，故由砂青年与体育助理部长史诺登拉旺代读其讲词。

阿邦佐哈里也希望幼狮们把握在幼狮会中活动的每一个发展机会。

“据我所知，共有850名幼狮出席论坛，希望幼狮能在论坛中结交到新朋友及学习到新事物。”

史诺登拉旺补充，此次论坛获得古晋、香港、西马、菲律宾、新加坡、汶莱等地的代表赴会，而论坛上次在古晋举办是在1992年。

他也说，全球第一个幼狮会于1957年在美国賓夕法尼亚州创设，并在这么多年来拓展至全球。