30人合力救一命 鯨魚擱淺美里海邊

一只30尺长，1.5吨重的鲸鱼搁浅于美里巴甘双溪西瓦海边。

（本报美里4日讯）迷路的鲸鱼获救了，回家了！

1只约30尺长，1.5吨重的大鲸鱼搁浅于巴甘的双溪西瓦海边，仍有生命迹象，在30人以九牛二虎之力，成功将鲸鱼推入海。

在美里各海边，经常都发现一些海生物出现于海边，通常被揭发的海生物都是丧命，“卧尸”于海滩上。

今日清晨6时许，位于巴甘的双溪西瓦居民在步行经过海边时，发现一只全黑巨大体制的海生物，在走前查看，原来是一只大鲸鱼。

居民们发现鲸鱼鳃仍有动静，并相信可保留它的生命，因为面对人手不足和没经验，居民即刻致电通知美里消防局，希望该局可派出消拯员支援和指引。

5位消拯员于早上7时15分抵达上述海边，消拯员发现鲸鱼果然有呼吸的迹象，可保住生命，由于鲸鱼过重，单靠几人是无法推动它，为了让它继续活命，因此居民只能先在鲸鱼鳃淋水。

鲸鱼的头面向大海，尾巴朝海滩，鲸鱼现身海边传闻引起村民前来围观，在消拯员的指引下，30人一起合力，小心翼翼的将鲸鱼推进海，在拯救过程，共花费大约20分钟。

幸好鲸鱼及时被村民发现，快速的招来人马将它获救。消拯员在村民的配合下，成功将鲸鱼获救，推进海让它游走，这是一场让大家毕生难忘与宝贵的经验，也是一种成就感。

一般相信，这只大鲸鱼可能在最近天气恶劣，而随汹涌海浪打向海边，不惊不奇的搁浅在海边。